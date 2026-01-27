urgente24
ADVERTENCIA

Vacaciones segundo mes: Febrero incluye paros de controladores aéreos

Venció la conciliación obligatoria prorrogada que alcanzaba a controladores aéreos. El sindicato retomará el cronograma de paros en febrero.

27 de enero de 2026 - 18:06
Controladores aéreos quieren retomar medidas de fuerza

Concluido el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria (lunes 26/01) que disolvió las medidas de fuerza propuestas por Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y sin acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en febrero, el sindicato retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país.

Qué advierte el gremio

Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir de febrero, que se anunciarán oportunamente Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir de febrero, que se anunciarán oportunamente

Por su parte, EANA remarcó que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de acción sindical, Atepsa debería presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y las medidas no podrían afectar más del 45% de las operaciones aéreas.

Mientras tanto, la dirigencia sindical agrega

Se debatieron la situación actual y las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no cumple los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto Se debatieron la situación actual y las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no cumple los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto

Frente a este escenario, el gremio aseguró

Las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que, desde Atepsa ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen Las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que, desde Atepsa ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen

