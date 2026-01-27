Concluido el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria (lunes 26/01) que disolvió las medidas de fuerza propuestas por Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y sin acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en febrero, el sindicato retomará su cronograma de paros en los aeropuertos del país.
Vacaciones segundo mes: Febrero incluye paros de controladores aéreos
Por su parte, EANA remarcó que los servicios de navegación aérea están considerados esenciales por ley, por lo que el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva. En caso de avanzar con un plan de acción sindical, Atepsa debería presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación y las medidas no podrían afectar más del 45% de las operaciones aéreas.
Mientras tanto, la dirigencia sindical agrega
Frente a este escenario, el gremio aseguró
