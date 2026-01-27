Es francés, le cambió la carrera al Dibu Martínez y quiere jugar para Argentina

Por otro lado, el jugador franco-argentino influyó sin intenciones en la carrera del Dibu Martínez allá por el 2020. Se enfrentaban el Arsenal de Martínez y el Brigthon de Maupay, el delantero franco-argentino tuvo un choque con el arquero del Arsenal, Bernd Leno, al cual dejó fuera de la cancha para que sea reemplazado por el Dibu Martínez. Desde allí el arquero alemán no fue indiscutido en los Gunners y el argentino tuvo su carrera en ascenso hasta el día de hoy.