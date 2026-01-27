urgente24
GOLAZO24 Dibu Martínez > Argentina > Neal Maupay

CURIOSIDADES

Es francés, le cambió la carrera al Dibu Martínez y quiere jugar para Argentina

Un jugador francés que le cambió el rumbo a la carrera del Dibu Martínez, quiere jugar para Argentina y además es el nuevo refuerzo del Sevilla de Almeida.

27 de enero de 2026 - 17:58
Dibu Martínez cambió su carrera gracias a un francés que quiere jugar en Argentina.

Dibu Martínez cambió su carrera gracias a un francés que quiere jugar en Argentina.

LUCAS PAGLIERO
Por LUCAS PAGLIERO

Hay noticias que son de no creer, como la del francés que quiere jugar en la Selección Argentina y que además influyó indirectamente en la carrera del Dibu Martínez, y por si fuera poco es el nuevo refuerzo del equipo de Matías Almeida, el Sevilla. Todo esto es llamativo por la rivalidad entre franceses y argentinos en el último tiempo, pero este futbolista tiene raíces argentinas por su madre.

El francés que quiere jugar para Argentina

Neal Maupay es un jugador nacido en Versalles, Francia, de padre francés y madre argentina. El futbolista de 29 años está fascinado con sus raíces argentinas, al punto tal que hace 10 años le pidió a su madre que le tramitara la ciudadanía argentina porque el quería jugar para la Argentina. Algo que mantiene hasta hoy a pesar de la rivalidad de ambas selecciones a partir de la final del mundial 2022. Además influyó en la carrera del Dibu Martínez.

neal maupay sevilla dibu martinez
Neal Maupay, el nuevo jugador del Sevilla de Almeida que quiere jugar para la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Neal Maupay, el nuevo jugador del Sevilla de Almeida que quiere jugar para la Selección Argentina.

Las palabras que le dijo a su mama por aquel entonces cuando era un adolescente de 19 años fueron las siguientes: “Mamá, escuchame: soy francés porque nací acá, pero también mi sangre es argentina gracias a vos, por eso quiero tener mi ciudadanía”.

Seguir leyendo

De esta forma y a pesar de haber jugado en las selecciones juveniles de Francia le dejó en claro a su familia que sentía un gran cariño por nuestro país y las raíces argentinas.

Por otro lado, el jugador franco-argentino influyó sin intenciones en la carrera del Dibu Martínez allá por el 2020. Se enfrentaban el Arsenal de Martínez y el Brigthon de Maupay, el delantero franco-argentino tuvo un choque con el arquero del Arsenal, Bernd Leno, al cual dejó fuera de la cancha para que sea reemplazado por el Dibu Martínez. Desde allí el arquero alemán no fue indiscutido en los Gunners y el argentino tuvo su carrera en ascenso hasta el día de hoy.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES