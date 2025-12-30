"Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez

G9cvEs-XgAAnB6j Gabriel Jesús volvió al gol @Arsenal

Es que Gabriel Jesús está apenas volviendo de una lesión. A principios de 2025, el delantero se rompió los ligamentos cruzados y eso significó estar afuera de las canchas por unos cuantos meses. Recién a fines de noviembre volvió a estar concentrado para un partido del equipo de Arteta, aunque no jugó.

A mediados de diciembre tuvo sus primeros puñados de minutos, 9' exactamente, frente a Wolverhampton. En el cotejo siguiente, frente a Everton, jugó 25'. Luego, otros 20' contra Brighton. Este miércoles, otros 13' vs. Aston Villa.

La diferencia con los anteriores partidos es que, hoy, Gabriel Jesús marcó un gol. Su último grito había sido el 1-01-25 contra el Brentford.

Gabriel Jesús volvió al gol después de casi un año sin convertir

La noticia es muy buena no solo para el brasileño sino también para el equipo. Es que el Arsenal no está teniendo una gran temporada goleadora de sus delanteros. A inicios de temporada fichó a Viktor Gyokeres, delantero estrella del Sporting de Lisboa, pero no lo tiene como su carta goleadora.

G9bf7SrXUAEbfW5 Arsenal avanza a paso firme @Arsenal

De hecho, en la tabla de goleadores no aparecen jugadores Gunners. Recién aparece Gyokeres, junto a Trossard, con 5 tantos, detrás de otros 17 futbolistas -y Trossard no es un delantero nato-.

Lo pidió Diego Latorre y Gabriel Jesús cumplió

El comentario de Diego Latorre iba en esa línea. "Está claro q el Arsenal es el equipo más sólido de la Premier pero también es evidente q no le surge fácilmente el gol. Una mezcla de rigidez con un marcado déficit individual en algunas posiciones", escribió en el escueto 1-0 del Arsenal ante Everton de hace unos días.

Y agregó: "Gabriel Jesús, es tu turno". El brasileño ingresaría, en efecto, a mitad del segundo tiempo. No convertiría en ese partido, pero este miércoles, frente al Aston Villa, sí. Diego Latorre la vio. Si se repone de su lesión, Gabriel Jesús puede consolidarse como la carta de gol de unos Gunners que lo necesitan y mucho.

+ de Golazo24

El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr

Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier

Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River

Las fuertes declaraciones de Gian Piero Gasperini sobre Paulo Dybala