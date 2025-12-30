Un imparable Arsenal arrolló al Aston Villa por 4-1 en la fecha de este martes de Premier League. El equipo de Mikel Arteta se impuso al de Unai Emery, y el Dibu Martínez terminó vapuleado por la potencia goleadora de los Gunners. Diego Latorre 'la vio'.
LO VENÍA PIDIENDO
"Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez
Diego Latorre detectó la falta de gol del Arsenal y su profecía se cumplió. El regreso de Gabriel Jesús que terminó con un calvario.
La victoria del Arsenal dejó muy contento a sus hinchas, que ven como el equipo lidera la Premier League con comodidad -tiene 45 puntos, seguido de un Manchester City que tiene 40 pero con un partido menos- y se entusiasman, por qué no, con un título por fin.
Entre esos hinchas está Diego Latorre, fanático confeso del conjunto de Londres. El comentarista y ex jugador no solo se desempeña con análisis en la TV, sino que también utiliza sus redes sociales para participar dentro del ecosistema futbolero digital.
Allí, en X, Latorre dio en el clavo sobre un comentario acertado que, este martes, se materializó en el campo de juego.
Gabriel Jesús convirtió el cuarto gol en la goleada de este martes ante Aston Villa. Al minuto 78´, el brasileño selló el 4-1 definitivo pero no solo eso: también volvió a convertir tras casi un año.
Es que Gabriel Jesús está apenas volviendo de una lesión. A principios de 2025, el delantero se rompió los ligamentos cruzados y eso significó estar afuera de las canchas por unos cuantos meses. Recién a fines de noviembre volvió a estar concentrado para un partido del equipo de Arteta, aunque no jugó.
A mediados de diciembre tuvo sus primeros puñados de minutos, 9' exactamente, frente a Wolverhampton. En el cotejo siguiente, frente a Everton, jugó 25'. Luego, otros 20' contra Brighton. Este miércoles, otros 13' vs. Aston Villa.
La diferencia con los anteriores partidos es que, hoy, Gabriel Jesús marcó un gol. Su último grito había sido el 1-01-25 contra el Brentford.
Gabriel Jesús volvió al gol después de casi un año sin convertir
La noticia es muy buena no solo para el brasileño sino también para el equipo. Es que el Arsenal no está teniendo una gran temporada goleadora de sus delanteros. A inicios de temporada fichó a Viktor Gyokeres, delantero estrella del Sporting de Lisboa, pero no lo tiene como su carta goleadora.
De hecho, en la tabla de goleadores no aparecen jugadores Gunners. Recién aparece Gyokeres, junto a Trossard, con 5 tantos, detrás de otros 17 futbolistas -y Trossard no es un delantero nato-.
Lo pidió Diego Latorre y Gabriel Jesús cumplió
El comentario de Diego Latorre iba en esa línea. "Está claro q el Arsenal es el equipo más sólido de la Premier pero también es evidente q no le surge fácilmente el gol. Una mezcla de rigidez con un marcado déficit individual en algunas posiciones", escribió en el escueto 1-0 del Arsenal ante Everton de hace unos días.
Y agregó: "Gabriel Jesús, es tu turno". El brasileño ingresaría, en efecto, a mitad del segundo tiempo. No convertiría en ese partido, pero este miércoles, frente al Aston Villa, sí. Diego Latorre la vio. Si se repone de su lesión, Gabriel Jesús puede consolidarse como la carta de gol de unos Gunners que lo necesitan y mucho.
