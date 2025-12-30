El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr

"Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es enorme y quiero seguir".

Con esto dejó en claro que una vez alcanzada la meta deseada podrá retirarse, veremos si lo hace, creemos que si por la edad, o tal vez siga un par de años más, como hizo Messi tras ganar el Mundial.

Luego continuó:

"No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen. Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones".

De esta forma confirmó sin decirlo que lo que busca es llegar a los 1000 goles, algo que sería histórico y que para muchos le daría el título de mejor jugador de todos los tiempos, ya que sería el primer jugador en la historia en alcanzar un número de 4 cifras en goles, sería el primero y seguramente el único por muchos años.

+ de Golazo24

Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River

Las fuertes declaraciones de Gian Piero Gasperini sobre Paulo Dybala

Histórico: FIFA decide tratar regla que cambiará el fútbol para siempre