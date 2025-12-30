Si hay algo que reconocerle a Cristiano Ronaldo es su inagotable combustible que lo lleva a querer siempre más, puede o no ser el mejor de la historia (será una eterna discusión) pero si hay algo que no se le puede negar es esas increíbles ganas a sus 40 años de querer superarse siempre, ganando más títulos grupales e individuales.
BICHO ETERNO
El sorprendente récord que quiere alcanzar Cristiano Ronaldo y nadie pudo lograr
Cristiano Ronaldo estuvo en los Premios Globe Soccer y reveló cual es el récord que quiere alcanzar para retirarse tranquilo.
Ahora estuvo en los Premios Globe Soccer donde se lo eligió como el mejor jugador de Medio Oriente y confesó cuál es su mayor deseo en el fútbol, cual es el récord personal y que nadie logró hasta el momento y dejó a todos sorprendidos ya que todos esperaban que dijera que su máximo anhelo era el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo en busca de su más grande record
Se llevaron a cabo los Premios Globe Soccer donde Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de Medio Oriente y allí aprovechó para declarar cual es el máximo anhelo en el fútbol antes de retirarse y sorprendió a todos.
El portugués ya es con 956 goles el máximo goleador en la historia del fútbol y ahora busca alcanzar una cifra increíble. Cabe aclarar que solo se cuentan goles oficiales, entonces Pele y Romario que dicen tener más de 1000 goles no solo cuentan los de los partidos oficiales sino todos. Inclusive Pele jugó poco más de una decena de partidos con el equipo del ejército y también cuenta esos goles de futbol amateur.
El portugués arrancó diciendo:
"Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es enorme y quiero seguir".
Con esto dejó en claro que una vez alcanzada la meta deseada podrá retirarse, veremos si lo hace, creemos que si por la edad, o tal vez siga un par de años más, como hizo Messi tras ganar el Mundial.
Luego continuó:
"No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen. Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones".
De esta forma confirmó sin decirlo que lo que busca es llegar a los 1000 goles, algo que sería histórico y que para muchos le daría el título de mejor jugador de todos los tiempos, ya que sería el primer jugador en la historia en alcanzar un número de 4 cifras en goles, sería el primero y seguramente el único por muchos años.
