Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lo confirmó ayer, Messi lo puso en duda hoy

En una entrevista que Cristiano Ronaldo dio en Portugal aseguró que de no tener ninguna lesión el Mundial 2026 será su último gran evento con Portugal, mientras que Lionel Messi puso en duda nuevamente (ya van dos veces en menos de un mes) su presencia en el Mundial 2026. La diferencia entre la actitud de uno y de otro es bastante marcada.
En una entrevista que dio Cristiano Ronaldo en Portugal aseguró que de no estar lesionado jugará el próximo Mundial 2026, aunque fue cauteloso y dijo que va día a día por la edad que tiene y si bien falta poco para la Copa del Mundo, es mucho tiempo para un jugador de su edad.
Lo llamativo es que Portugal todavía no aseguró su clasificación, aunque está con un pie y medio adentro y quedar afuera sería una catástrofe deportiva, lleva 5 puntos de ventaja y quedan 6 en juego, y Cristiano Ronaldo aseguró que estará en el Mundial 2026 de Norteamérica, demostrando que confía en la clasificación y que salvo lesión grave el irá sí o sí.
Pocos días después el que habló del Mundial 2026 fue Lionel Messi, y a diferencia del portugués puso en duda su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica, es la segunda vez que Messi dice que no sabe si estará en el próximo Mundial, dejando en claro la diferencia de actitud entre uno y otro jugador.
El argentino se excusó diciendo que, si no llega bien físicamente, algo que considera difícil teniendo en cuenta el calendario de la MLS que va a contramano con el del resto del mundo, algo que considera un problema para llegar bien físicamente, no irá al Mundial, que no quiere ser una carga para el equipo. En pocas palabras si no llega con el nivel de Messi no irá.
Pasando un poco en limpio la diferencia entre las distintas posiciones. Cristiano Ronaldo irá si o si salvo lesión grave, no le importa el nivel o si va a sumar al grupo, quiere estar en el próximo Mundial, Messi si no llega como el considera competitivo no va, siendo la segunda vez que lo dice en menos de un mes empezamos a creer que la chance de que no vaya es real.
La diferencia entre Cristiano y Messi que nadie dice
Esto refleja lo que ha sido la actitud de cada uno a lo largo de su carrera. Cristiano Ronaldo siempre fue un depredador competitivo, siempre quiso más, más títulos, más distinciones individuales, más torneos con su selección y siempre se hizo cargo del liderazgo que le correspondía. En cambio, Messi, no, en la mayoría de su carrera delegó ese liderazgo a otro compañero, no fue algo natural en él.
En la mayoría de la carrera Messi cedió ese liderazgo, del cual se tenía que hacer cargo, a otro jugador, ya sea en la Selección Argentina como en Barcelona, como si la presión de esa posición lo superara, algo que sucedió durante años en la Selección Argentina, la gente le pedía actitud de líder y no la tenía, y los resultados no llegaban. Recién en los últimos 5 años se transformó.
Pasó a ser un líder nato, se pelea con todo el mundo, lleva la batuta del equipo y es un líder con todas las letras. Desde que tiene esa actitud se dieron todos los títulos con Argentina, pero ojo, uno no deja de ser quien es por un tiempo de cambio, como dicen “aunque la mona se vista de seda, mona queda”.
Con esto queremos decir que no se pueden borrar 15 años de carrera por los últimos 5 en los que ocupó el lugar que debió ocupar siempre, el de líder, y que ese antiguo Messi parece resurgir con esto de no asegurar que jugará su último Mundial, como si ganar la Copa del Mundo pasada hubiera sido el álbum lleno, algo que seguramente sentirá, y ahí aparece otra diferencia.
Messi está lleno y quien escribe hace rato que piensa que no estará en el Mundial, que se retirará con su última imagen con la selección como ganador, no querrá que lo vean derrotado de nuevo (porque hay que ser sinceros, Argentina no ganará otra vez el Mundial), en cambio Cristiano Ronaldo es un animal hambriento que si pudiera jugar 20 mundiales más lo haría, y eso que tiene derecho a no jugar más nada con Portugal, ya que su país ganó los únicos 3 títulos de su historia con él, pero no, sigue para adelante, y si hubiera ganado un Mundial, también lo haría.
Uno es un jugador con una habilidad que supo explotar a base de esfuerzo, actitud y superación, y fue más jugador del que cualquiera que lo haya conocido desde chico se hubiera imaginado, el otro es un iluminado, con una habilidad que pocos tienen, tocado por la varita mágica, y que llegó a ser la clase de jugador que fue por eso, por tener esa habilidad desde la cuna, pero que muchas veces quiso escapar de ser el punto de atención, y al cual la presión lo superó, por lo menos durante 15 de los 20 años que jugó para la Selección Argentina.
