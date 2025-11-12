Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lo confirmó ayer, Messi lo puso en duda hoy

Pasando un poco en limpio la diferencia entre las distintas posiciones. Cristiano Ronaldo irá si o si salvo lesión grave, no le importa el nivel o si va a sumar al grupo, quiere estar en el próximo Mundial, Messi si no llega como el considera competitivo no va, siendo la segunda vez que lo dice en menos de un mes empezamos a creer que la chance de que no vaya es real.

Lionel-Messi Lionel Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026.

La diferencia entre Cristiano y Messi que nadie dice

Esto refleja lo que ha sido la actitud de cada uno a lo largo de su carrera. Cristiano Ronaldo siempre fue un depredador competitivo, siempre quiso más, más títulos, más distinciones individuales, más torneos con su selección y siempre se hizo cargo del liderazgo que le correspondía. En cambio, Messi, no, en la mayoría de su carrera delegó ese liderazgo a otro compañero, no fue algo natural en él.

En la mayoría de la carrera Messi cedió ese liderazgo, del cual se tenía que hacer cargo, a otro jugador, ya sea en la Selección Argentina como en Barcelona, como si la presión de esa posición lo superara, algo que sucedió durante años en la Selección Argentina, la gente le pedía actitud de líder y no la tenía, y los resultados no llegaban. Recién en los últimos 5 años se transformó.

Pasó a ser un líder nato, se pelea con todo el mundo, lleva la batuta del equipo y es un líder con todas las letras. Desde que tiene esa actitud se dieron todos los títulos con Argentina, pero ojo, uno no deja de ser quien es por un tiempo de cambio, como dicen “aunque la mona se vista de seda, mona queda”.

Con esto queremos decir que no se pueden borrar 15 años de carrera por los últimos 5 en los que ocupó el lugar que debió ocupar siempre, el de líder, y que ese antiguo Messi parece resurgir con esto de no asegurar que jugará su último Mundial, como si ganar la Copa del Mundo pasada hubiera sido el álbum lleno, algo que seguramente sentirá, y ahí aparece otra diferencia.

Messi está lleno y quien escribe hace rato que piensa que no estará en el Mundial, que se retirará con su última imagen con la selección como ganador, no querrá que lo vean derrotado de nuevo (porque hay que ser sinceros, Argentina no ganará otra vez el Mundial), en cambio Cristiano Ronaldo es un animal hambriento que si pudiera jugar 20 mundiales más lo haría, y eso que tiene derecho a no jugar más nada con Portugal, ya que su país ganó los únicos 3 títulos de su historia con él, pero no, sigue para adelante, y si hubiera ganado un Mundial, también lo haría.

Uno es un jugador con una habilidad que supo explotar a base de esfuerzo, actitud y superación, y fue más jugador del que cualquiera que lo haya conocido desde chico se hubiera imaginado, el otro es un iluminado, con una habilidad que pocos tienen, tocado por la varita mágica, y que llegó a ser la clase de jugador que fue por eso, por tener esa habilidad desde la cuna, pero que muchas veces quiso escapar de ser el punto de atención, y al cual la presión lo superó, por lo menos durante 15 de los 20 años que jugó para la Selección Argentina.

