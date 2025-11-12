Secuelas del Superclásico. River Plate se entrenará esta semana pensando en el trascendental duelo en Liniers ante Vélez Sarsfield el próximo domingo (16/11). Para tal partido, Marcelo Gallardo tendrá varias ausencias, por lo que deberá hacer malavares para diagramar el XI titular. Ojo con este polémico reclamo que presentó Guido Glait, de TyC Sports...
HAY QUE LEER EL REGLAMENTO
Insoportable llanto de Guido Glait, partidario de River de TyC Sports
El periodista de TyC Sports, Guido Glait, confeso hincha de River, presentó una insólita queja en sus redes sociales luego de la caída del Millonario ante Boca.
Todo pasa por la clasificación a la Copa Libertadores. Hoy por hoy, el único camino que tiene el club de Núñez para asegurar su lugar en el trofeo continental es terminar en la tercera posición de la tabla anual para jugar el repechaje. Para lograrlo tiene dos opciones: ganarle al Fortín por cualquier resultado y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata, o, ganarle a Vélez por dos goles y que el Bicho no gane.
En caso de que ninguno de estos dos escenarios ocurra, River tiene la chance todavía de quedar cuarto en la Tabla Anual y esperar que los campeones del torneo sean Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para que se libere un cupo. Ahora bien, si el CARP culmina en la 5º colocación, ya no tendrá chances de clasificarse por la Clasificación General ni aún liberándose cupos, por lo que deberá apelar a salir campeón del Clausura para jugar la Libertadores en vez de la Sudamericana.
El insólito llanto de Guido Glait, partidario de River
Este martes 11 de noviembre, en horas del mediodía, trascendieron los días y horarios para la disputa del último partido de la fase regular del Torneo Clausura. Lo más importante que se definirá son los ascensos (entre Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi descenderán dos) y los clasificados a Copas Internacionales (Sudamericana y Libertadores).
A raíz de ello, el periodista declarado hincha de River Plate, Guido Glait, se indignó por el hecho de que el Millonario y Argentinos Juniors -que pelean entre sí por el pase a la Libertadores- no jugarán al mismo tiempo, alegando que eso supone una ventaja deportiva para el Bicho, que irá a La Plata ya sabiendo el resultado del equipo del Muñeco Gallardo.
"Argentinos juega contra Estudiantes con el resultado de River puesto, algo que le permitiría especular según lo que le convenga, en un claro caso de ventaja deportiva. Gran equipo, Argentinos, y también con mucho poder", indicó Glait, haciendo referencia a Cristian Malaspina, de conocida buena relación con Claudio Chiqui Tapia.
El llanto de Glait se cura con una pequeña dosis de conocimiento acerca del reglamento. La normativa de la LPF sostiene que solo se deben disputar encuentros en simultáneo cuando se trata de la lucha por el descenso o para la obtención del campeonato -algo que no sucede bajo el formato de copa de liga, con una fase regular y luego los playoffs-.
Sin más, lo que se prioriza, además de los descensos que se definirán el sábado 15 de noviembre, son los ocho clasificados a la post-temporada de ambas zonas (A y B). De esta manera, se cae el relato de Guido...
Así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14 de noviembre
Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) | 20 horas
Sábado 15 de noviembre
Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal) | 17 horas
Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) | 17 horas
San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) | 19:15 horas
Independiente – Rosario Central (Zona B) | 21:30 horas
Domingo 16 de noviembre
Instituto – Talleres (Zona B) | 17 horas
Vélez – River (Zona B) | 17 horas
Estudiantes (LP) – Argentinos (Zona A) | 20:15 horas
Newell’s – Racing (Zona A) | 20:15 horas
Boca – Tigre (Zona A) | 20:15 horas
Central Córdoba – Banfield (Zona A) | 20:15 horas
Lunes 17 de noviembre
Barracas Central – Huracán (Zona A) | 17 horas
Belgrano – Unión (Zona A) | 17 horas
Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) | 17 horas
Platense – Gimnasia de La Plata (Zona B) | 19:30 horas
