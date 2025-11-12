Insoportable llanto de Guido Glait, partidario de River de TyC Sports

"Argentinos juega contra Estudiantes con el resultado de River puesto, algo que le permitiría especular según lo que le convenga, en un claro caso de ventaja deportiva. Gran equipo, Argentinos, y también con mucho poder", indicó Glait, haciendo referencia a Cristian Malaspina, de conocida buena relación con Claudio Chiqui Tapia.

Gran equipo, Argentinos, y también con mucho poder. pic.twitter.com/CvyTWHriVP — Guido Glait (@gglait) November 11, 2025

El llanto de Glait se cura con una pequeña dosis de conocimiento acerca del reglamento. La normativa de la LPF sostiene que solo se deben disputar encuentros en simultáneo cuando se trata de la lucha por el descenso o para la obtención del campeonato -algo que no sucede bajo el formato de copa de liga, con una fase regular y luego los playoffs-.

Sin más, lo que se prioriza, además de los descensos que se definirán el sábado 15 de noviembre, son los ocho clasificados a la post-temporada de ambas zonas (A y B). De esta manera, se cae el relato de Guido...

Así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14 de noviembre

Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) | 20 horas

Sábado 15 de noviembre

Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal) | 17 horas

Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) | 17 horas

San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) | 19:15 horas

Independiente – Rosario Central (Zona B) | 21:30 horas

Domingo 16 de noviembre

Instituto – Talleres (Zona B) | 17 horas

Vélez – River (Zona B) | 17 horas

Estudiantes (LP) – Argentinos (Zona A) | 20:15 horas

Newell’s – Racing (Zona A) | 20:15 horas

Boca – Tigre (Zona A) | 20:15 horas

Central Córdoba – Banfield (Zona A) | 20:15 horas

Lunes 17 de noviembre

Barracas Central – Huracán (Zona A) | 17 horas

Belgrano – Unión (Zona A) | 17 horas

Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) | 17 horas

Platense – Gimnasia de La Plata (Zona B) | 19:30 horas

