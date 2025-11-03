Repudio tuitero a un periodista de TyC Sports (hincha de River Plate)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gglait/status/1985092871284740456&partner=&hide_thread=false Qué oscuro lo que vimos en La Plata, cuánto cuidado tendrá que tener la nueva dirigencia en donde se cocina todo. — Guido Glait (@gglait) November 2, 2025

Que Glait es hincha de River Plate es algo que no esconde y por eso mismo, su tuit se volvió viral luego del encuentro en el que el Millonario perdió ante Gimnasia en el Monumental.

El juez Nazareno Arasa adicionó 9 minutos de manera extraña y luego dio un penal que no se suele cobrar en el fútbol argentino y en donde Lucas Martínez Quarta sujeta a un jugador del rival.

Luego, Miguel Borja erró pero muchos aprovecharon para contestarle al periodista del canal de deportes.

Por ejemplo, el periodista Lucho Cofano de AZZ (canal de Flavio Azzaro), le contestó de manera irónica: "Que oscuro lo que vimos en Nuñez, cuánto cuidado tendrá que tener Riquelme con la cocina de la nueva dirigencia de River."

Semana de Superclásico: se viene Boca vs River

Boca y River llegan de maneras diferentes al Superclásico que se jugará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas en la Bombonera.

Por un lado, el Xeneize acumula dos victorias consecutivas y en estos momentos, estaría clasificando de manera directa a la Copa Libertadores 2026.

El Millonario, por su parte, quedó eliminado de la Copa Argentina y luego se dio la mencionada derrota de ayer 2 de noviembre ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.

El club de la Ribera de la mano de Claudio Úbeda tiene la posibilidad de terminar de liquidar al club de Núñez mientras que los de Marcelo Gallardo buscarán resurgir ante su eterno rival.

