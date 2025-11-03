River Plate de Marcelo Gallardo perdió 0-1 ante Gimnasia de La Plata y se complicó solo de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Boca Juniors, por su parte, venció 2 a 1 a Estudiantes y tiene bastante encaminada la chance de jugar la Copa que no juega hace dos años.
¿QUÉ PASÓ?
Repudio tuitero a un periodista de TyC Sports (hincha de River Plate)
En la plataforma X, muchos apuntaron contra Guido Glait de TyC Sports en la previa de Boca vs River.
El arbitraje estuvo en el foco en ambos encuentros y Guido Glait de TyC Sports fue repudiado en X (ex Twitter) por un tuit que posteó durante el partido entre el Pincha y el Xeneize.
El arbitraje y el repudio al periodista de TyC Sports
Boca le ganó a Estudiantes 2 a 1 y al Xeneize le dieron dos penales que fueron discutidos por muchos.
El primero fue a Zeballos y el segundo a Ander Herrera. Al Pincha también le otorgaron un tiro desde los doce pasos por una falta del portero Agustín Marchesín.
Ambos penales fueron polémicos (aunque hay argumentos claros para cobrarlos) y el periodista de TyC Sports Guido Glait tuiteó lo siguiente: "Qué oscuro lo que vimos en La Plata, cuánto cuidado tendrá que tener la nueva dirigencia en donde se cocina todo.".
Que Glait es hincha de River Plate es algo que no esconde y por eso mismo, su tuit se volvió viral luego del encuentro en el que el Millonario perdió ante Gimnasia en el Monumental.
El juez Nazareno Arasa adicionó 9 minutos de manera extraña y luego dio un penal que no se suele cobrar en el fútbol argentino y en donde Lucas Martínez Quarta sujeta a un jugador del rival.
Luego, Miguel Borja erró pero muchos aprovecharon para contestarle al periodista del canal de deportes.
Por ejemplo, el periodista Lucho Cofano de AZZ (canal de Flavio Azzaro), le contestó de manera irónica: "Que oscuro lo que vimos en Nuñez, cuánto cuidado tendrá que tener Riquelme con la cocina de la nueva dirigencia de River."
Semana de Superclásico: se viene Boca vs River
Boca y River llegan de maneras diferentes al Superclásico que se jugará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas en la Bombonera.
Por un lado, el Xeneize acumula dos victorias consecutivas y en estos momentos, estaría clasificando de manera directa a la Copa Libertadores 2026.
El Millonario, por su parte, quedó eliminado de la Copa Argentina y luego se dio la mencionada derrota de ayer 2 de noviembre ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.
El club de la Ribera de la mano de Claudio Úbeda tiene la posibilidad de terminar de liquidar al club de Núñez mientras que los de Marcelo Gallardo buscarán resurgir ante su eterno rival.
