La designación de Diego Santilli como ministro del Interior no solo modificó el mapa del Gabinete de Javier Milei, sino que también reordenó el escenario legislativo. En su lugar asumirá Rubén Torres, un dirigente libertario de Ezeiza cercano al operador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.
DIPUTADOS
Quién es el hombre que reemplazará a Diego Santilli y consolida el poder de Sebastián Pareja
Con Diego Santilli como Ministro del Interior, Sebastián Pareja logró consolidar más poder en la Cámara de Diputados. El reemplazo del colo:
Torres, que ocupaba el puesto número 19 en la lista que encabezó Santilli en la provincia de Buenos Aires, no tenía asegurado su ingreso al Congreso tras las elecciones. Sin embargo, la incorporación del “Colorado” al Poder Ejecutivo generó un corrimiento que terminó abriéndole la puerta a la Cámara de Diputados.
Sale Diego Santilli, entra Rubén Torres
La ley de paridad de género jugó un rol clave en su desembarco. Aunque la posición 18 correspondía a Ana Tamagno —licenciada en Letras, cantante de La Banda Presidencial y pareja del biógrafo de Milei, Marcelo Duclos—, la normativa exige que un hombre reemplace a otro. Así, el lugar quedó automáticamente para Torres.
Su llegada refuerza el armado político que Sebastián Pareja viene consolidando en el conurbano bonaerense desde 2022. Pareja, que tuvo un rol central en la confección de listas libertarias y hoy es senador provincial, contará con cinco diputados de su entorno en la Cámara Baja: Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Andrea Vera y ahora Rubén Torres.
Sebastián Pareja consolida su poder
Vera, hija del histórico puntero peronista Ramón “Nene” Vera —hoy convertido al espacio liberal—, protagonizó hace pocas semanas un enfrentamiento mediático con el dirigente Daniel “Gordo Dan” Parisi, un episodio que expuso las tensiones internas dentro del espacio.
Torres mantiene una relación política directa con Pablo López, referente libertario en Ezeiza y pieza del engranaje político que impulsa Pareja en territorio bonaerense. En sus redes sociales, el futuro legislador se muestra alineado con las principales figuras del oficialismo: Javier Milei, Karina Milei y el propio Pareja.
La asunción de Torres no solo modifica el equilibrio interno dentro de La Libertad Avanza, sino que también impacta en la representación del PRO, que pierde una banca más en Diputados. A esto se suma la partida de siete legisladores vinculados a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y senadora electa.
Con esta nueva composición, el oficialismo contará con alrededor de 110 diputados entre propios y aliados. Ese bloque será la base con la que Milei buscará avanzar en el Congreso durante la segunda etapa de su gestión, en la que promete impulsar reformas estructurales.
