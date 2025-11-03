Quién es el hombre que reemplazará a Diego Santilli y consolida el poder de Sebastián Pareja

Torres mantiene una relación política directa con Pablo López, referente libertario en Ezeiza y pieza del engranaje político que impulsa Pareja en territorio bonaerense. En sus redes sociales, el futuro legislador se muestra alineado con las principales figuras del oficialismo: Javier Milei, Karina Milei y el propio Pareja.

La asunción de Torres no solo modifica el equilibrio interno dentro de La Libertad Avanza, sino que también impacta en la representación del PRO, que pierde una banca más en Diputados. A esto se suma la partida de siete legisladores vinculados a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y senadora electa.

Con esta nueva composición, el oficialismo contará con alrededor de 110 diputados entre propios y aliados. Ese bloque será la base con la que Milei buscará avanzar en el Congreso durante la segunda etapa de su gestión, en la que promete impulsar reformas estructurales.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Sin obras no hay campo: Llega más lluvia para complicar a productores

Martes 04/11, elección de medio término decisiva para Donald Trump en USA

Maximiliano Pullaro ve "con muchas expectativas" los cambios de Javier Milei