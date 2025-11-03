Elección de medio término en USA. Nueva York elige alcalde, Nueva Jersey y Virginia van por su gobernador. Donald Trump hizo todo lo posible para impedir que la Cámara de Representantes pase a control del Partido Demócrata ¿será suficiente?
REPUBLICANOS PREOCUPADOS
Martes 04/11, elección de medio término decisiva para Donald Trump en USA
Según Donald Trump, su gestión es excepcional. La elección de medio término en USA confirmará o desmentirá su afirmación. En juego el control de la Cámara Baja.
Algunas claves en The Economist:
"(...) El martes, los votantes de Nueva York elegirán a su próximo alcalde. En California, la Proposición 50, una propuesta para rediseñar los distritos electorales a mediados de década, determinará la capacidad de los demócratas para competir con los planes de redistribución republicanos. Sin embargo, los resultados más reveladores provendrán de las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia, dos estados que votaron de manera similar en 2024, pero que ahora podrían estar tomando rumbos opuestos. Los resultados en estos estados ofrecerán pistas sobre el panorama político antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2026.
Desde que Donald Trump irrumpió en la escena política, la elección para gobernador de Virginia se ha convertido en un indicador clave a nivel nacional. En 2017, Ralph Northam, demócrata, ganó por 8,9 puntos. Al año siguiente, los demócratas obtuvieron la mayoría en las elecciones a la Cámara de Representantes por 8,6 puntos. En 2021, Glenn Youngkin, republicano, se alzó con la gobernación por 1,9 puntos, adelantándose a una victoria republicana de 2,7 puntos en la Cámara al año siguiente. El análisis de las encuestas de YouGov para The Economist sugiere que los votantes del estado tienen una opinión desfavorable del Sr. Trump, con un índice de aprobación estimado de -13,9 entre quienes votaron en 2024.
El condado de Loudoun, un enclave próspero a las afueras de Washington, D.C. , ofrecerá un indicador revelador del sentir de los suburbios la noche de las elecciones. Joe Biden, quien ganó el voto suburbano a nivel nacional por 8 puntos en 2020, arrasó en Loudoun por 25 puntos ese mismo año. Pero apenas 1 año después, impulsado por la política de la 'guerra cultural', el Sr. Youngkin redujo considerablemente esa ventaja. Su resultado presagió las dificultades de Kamala Harris en 2024. (...)
Los promedios de las encuestas recientes sugieren que los demócratas en Virginia podrían obtener mejores resultados que en las elecciones de 2024. La contienda se ha visto empañada por la controversia tras la filtración de mensajes de texto que mostraban al candidato demócrata a fiscal general deseando violencia contra un colega republicano. A pesar de este incidente, Abigail Spanberger, la candidata demócrata a gobernadora, ha liderado todas las encuestas realizadas desde el Día del Trabajo y cuenta con una ventaja promedio de 9,6 puntos.
(...) En 2020, Biden ganó el voto hispano por 26 puntos. Harris apenas logró una ventaja de ocho puntos. Sin embargo, diez meses después de la llegada de Trump a la presidencia, las encuestas sugieren que su apoyo entre los votantes hispanos se ha desplomado. Desde enero, mientras que su índice de aprobación entre los votantes blancos ha caído 17 puntos porcentuales, su apoyo entre los hispanos ha caído 28 puntos. (...)".
Traducción: En un momento en que nuestra política parece estar rota, necesitamos líderes como @MikieSherrill para Gobernador. Mikie trabajará para crear empleos, reducir costos y hacer lo correcto para la gente de Nueva Jersey.
-------------------
WSJ: "Ganan los demócratas"
John McCormick en The Wall Street Journal:
"(...) Los demócratas son los favoritos para recuperar el martes la gobernación de Virginia, mantener la de Nueva Jersey y persuadir a los votantes de California para que apoyen una iniciativa electoral que podría dar a su partido una oportunidad de luchar en la carrera armamentista de la redistribución de distritos congresionales.
Pero incluso si los demócratas consiguen victorias, se despertarán el miércoles por la mañana con serios problemas políticos.
Esto se debe a que la votación, que también incluye las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York , probablemente arrojará un veredicto confuso sobre un debate central en el partido: ¿Deben los demócratas ser más moderados o más progresistas si quieren ganar en las elecciones de mitad de mandato del próximo año y más allá?
Es probable que cada bando encuentre pruebas para reforzar su postura a medida que los demócratas se adentran en una temporada de primarias en 2026 que pondrá de relieve la división generacional e ideológica y que potencialmente agotará los recursos del partido cuando algunos indicadores de recaudación de fondos estén por detrás de los republicanos.
La primera gran prueba para el electorado desde la victoria del presidente Trump en 2024 presenta como protagonista a un socialista democrático que ha fascinado tanto a progresistas como a conservadores, por diferentes motivos. El Partido Republicano ha calificado con entusiasmo a Zohran Mamdani, probable próximo alcalde de la ciudad más poblada del país y capital económica del mundo, como la personificación de un partido tomado por la extrema izquierda.
El asambleísta de 34 años ha demostrado a los demócratas el poder de una campaña auténtica, centrada en la accesibilidad económica en tiempos de inflación. Sin embargo, una victoria de Mamdani, quien ha propuesto congelar los alquileres, ofrecer transporte público gratuito, guarderías públicas para niños pequeños, supermercados municipales y elevar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030, también ayudaría al Partido Republicano a reforzar el mensaje de que los demócratas se dirigen hacia el socialismo. (...)".
Traducción: ¡GUAU! Una larguísima fila de miembros de la comunidad judía está votando en Lakewood, Nueva Jersey. Esto es exactamente lo que Jack Ciattarelli necesita para ganar. Tienes hasta las 6 pm — hoy es el ÚLTIMO DÍA de votación anticipada presencial. Lakewood, Nueva Jersey.
-----------------
Haciendo trampa 'legal'
Nick Corasaniti y Tyler Pager en The New York Times:
"(...) Rediseñar los distritos electorales del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato para asegurar más escaños seguros antes de que se emita un solo voto no es una práctica habitual en la campaña previa a dichas elecciones. A escala nacional, representa una ruptura histórica con décadas de normas establecidas sobre cuándo y cómo se trazan los límites legislativos.
Sin embargo, este intento de redistribución de distritos a mitad de ciclo electoral es fundamental en la estrategia del Sr. Trump para ganar las elecciones de mitad de mandato e impedir que los demócratas controlen la Cámara de Representantes, lo que les daría el poder de iniciar investigaciones y frustrar la agenda del Presidente. Lo que comenzó durante el verano en Texas, con la creación de 5 nuevos escaños favorables a los republicanos a petición del Sr. Trump, se ha convertido en una carrera armamentista de redistribución de distritos a nivel nacional. (...)
El resultado es una contienda partidista de alto riesgo que se desarrolla en casi 20 estados del país, con el control del Congreso en juego. Los críticos de esta práctica también temen que pueda abrir la caja de Pandora, permitiendo a los partidos rediseñar los distritos electorales arbitrariamente en cualquier momento, lo que socavaría los principios democráticos.
“Todos perciben la situación actual como una amenaza existencial”, afirmó Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina en Washington, D.C., del Centro Brennan, un centro de estudios especializado en democracia y derecho al voto. “Normalmente, el presidente de Estados Unidos recorre el país buscando la manera de mantener la calma y la estabilidad. Y, a la luz de los hechos, resulta bastante evidente que este presidente ha sido uno de los instigadores de todo esto”.
La redistribución de distritos legislativos se realiza generalmente al comienzo de cada década, después del censo, con el propósito oficial de ajustarse a los cambios demográficos. Ambos partidos han utilizado esta pretensión para diseñar distritos que les beneficien políticamente, una práctica conocida como manipulación electoral. Sin embargo, este año, los republicanos han iniciado este proceso a mitad de década, con el propósito expreso de mantener el control de la Cámara de Representantes.
Al presentar su propuesta a los legisladores republicanos, los aliados del Presidente han argumentado que su partido tiene que actuar porque los demócratas han sido agresivos al utilizar litigios para cambiar los mapas electorales. (...)
Aunque los republicanos tendrán más oportunidades de ganar más escaños, es difícil predecir qué partido saldrá victorioso en la actual batalla por la redistribución de distritos.
Hasta el momento, han aprobado mapas que podrían otorgarles 7 o más nuevos distritos republicanos: 5 de Texas, 1 de Misuri, 1 de Carolina del Norte y 1 o 2 de Ohio (aunque los mapas de Texas y Misuri enfrentan actualmente impugnaciones legales). Florida, que podría sumar entre 2 y 4 nuevos escaños, ha formado un comité de redistribución de distritos en la Legislatura estatal, si bien aún no ha presentado ningún mapa. Los republicanos podrían obtener escaños adicionales si la Corte Suprema se dispone a debilitar la Ley de Derecho al Voto, aunque esos escaños podrían no reasignarse hasta después de las elecciones de mitad de mandato. (...)
"Esta guerra por la redistribución de distritos es el primer paso de una batalla que debemos ganar", declaró en una entrevista Stephen K. Bannon, asesor de larga data del Sr. Trump. "Debemos obtener estas victorias. Si Trump no mantiene el control de la Cámara de Representantes, lo destituirán. Será una pesadilla y una carnicería".
Pero hasta ahora, los demás esfuerzos estatales de los republicanos no han salido según lo previsto. (...)".
-------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El outlet de Buenos Aires con 70% de descuento que tenés que conocer ya
Billetera virtual arrasa con descuentos en entradas para ir al cine
Black Friday 2025: Las promociones más esperadas y las marcas que tiran la casa por la ventana
Supermercado causa furor con descuentos del 40% en televisores