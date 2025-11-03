Martes 04/11, elección de medio término decisiva para Donald Trump en USA

Los promedios de las encuestas recientes sugieren que los demócratas en Virginia podrían obtener mejores resultados que en las elecciones de 2024. La contienda se ha visto empañada por la controversia tras la filtración de mensajes de texto que mostraban al candidato demócrata a fiscal general deseando violencia contra un colega republicano. A pesar de este incidente, Abigail Spanberger, la candidata demócrata a gobernadora, ha liderado todas las encuestas realizadas desde el Día del Trabajo y cuenta con una ventaja promedio de 9,6 puntos.

(...) En 2020, Biden ganó el voto hispano por 26 puntos. Harris apenas logró una ventaja de ocho puntos. Sin embargo, diez meses después de la llegada de Trump a la presidencia, las encuestas sugieren que su apoyo entre los votantes hispanos se ha desplomado. Desde enero, mientras que su índice de aprobación entre los votantes blancos ha caído 17 puntos porcentuales, su apoyo entre los hispanos ha caído 28 puntos. (...)".

Embed At a time when our politics feels broken, we need leaders like @MikieSherrill for Governor.



Mikie will work to create jobs, lower costs, and do what’s right for the people of New Jersey. pic.twitter.com/6aHpQSwxPf — Barack Obama (@BarackObama) November 2, 2025

Traducción: En un momento en que nuestra política parece estar rota, necesitamos líderes como @MikieSherrill para Gobernador. Mikie trabajará para crear empleos, reducir costos y hacer lo correcto para la gente de Nueva Jersey.

WSJ: "Ganan los demócratas"

John McCormick en The Wall Street Journal:

"(...) Los demócratas son los favoritos para recuperar el martes la gobernación de Virginia, mantener la de Nueva Jersey y persuadir a los votantes de California para que apoyen una iniciativa electoral que podría dar a su partido una oportunidad de luchar en la carrera armamentista de la redistribución de distritos congresionales.

Pero incluso si los demócratas consiguen victorias, se despertarán el miércoles por la mañana con serios problemas políticos.

Esto se debe a que la votación, que también incluye las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York , probablemente arrojará un veredicto confuso sobre un debate central en el partido: ¿Deben los demócratas ser más moderados o más progresistas si quieren ganar en las elecciones de mitad de mandato del próximo año y más allá?

Es probable que cada bando encuentre pruebas para reforzar su postura a medida que los demócratas se adentran en una temporada de primarias en 2026 que pondrá de relieve la división generacional e ideológica y que potencialmente agotará los recursos del partido cuando algunos indicadores de recaudación de fondos estén por detrás de los republicanos.

La primera gran prueba para el electorado desde la victoria del presidente Trump en 2024 presenta como protagonista a un socialista democrático que ha fascinado tanto a progresistas como a conservadores, por diferentes motivos. El Partido Republicano ha calificado con entusiasmo a Zohran Mamdani, probable próximo alcalde de la ciudad más poblada del país y capital económica del mundo, como la personificación de un partido tomado por la extrema izquierda.

El asambleísta de 34 años ha demostrado a los demócratas el poder de una campaña auténtica, centrada en la accesibilidad económica en tiempos de inflación. Sin embargo, una victoria de Mamdani, quien ha propuesto congelar los alquileres, ofrecer transporte público gratuito, guarderías públicas para niños pequeños, supermercados municipales y elevar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030, también ayudaría al Partido Republicano a reforzar el mensaje de que los demócratas se dirigen hacia el socialismo. (...)".

Embed WOW!



A massive long line of members of the Jewish community are voting in Lakewood, NJ.



This is exactly what Jack Ciattarelli needs in order to win.



You have until 6 p.m. — today is the LAST DAY of early in-person voting.



Lakewood, New Jersey pic.twitter.com/ffX8mRtOnP — ThePersistence (@ScottPresler) November 2, 2025

Traducción: ¡GUAU! Una larguísima fila de miembros de la comunidad judía está votando en Lakewood, Nueva Jersey. Esto es exactamente lo que Jack Ciattarelli necesita para ganar. Tienes hasta las 6 pm — hoy es el ÚLTIMO DÍA de votación anticipada presencial. Lakewood, Nueva Jersey.

Haciendo trampa 'legal'

Nick Corasaniti y Tyler Pager en The New York Times:

"(...) Rediseñar los distritos electorales del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato para asegurar más escaños seguros antes de que se emita un solo voto no es una práctica habitual en la campaña previa a dichas elecciones. A escala nacional, representa una ruptura histórica con décadas de normas establecidas sobre cuándo y cómo se trazan los límites legislativos.

Sin embargo, este intento de redistribución de distritos a mitad de ciclo electoral es fundamental en la estrategia del Sr. Trump para ganar las elecciones de mitad de mandato e impedir que los demócratas controlen la Cámara de Representantes, lo que les daría el poder de iniciar investigaciones y frustrar la agenda del Presidente. Lo que comenzó durante el verano en Texas, con la creación de 5 nuevos escaños favorables a los republicanos a petición del Sr. Trump, se ha convertido en una carrera armamentista de redistribución de distritos a nivel nacional. (...)

El resultado es una contienda partidista de alto riesgo que se desarrolla en casi 20 estados del país, con el control del Congreso en juego. Los críticos de esta práctica también temen que pueda abrir la caja de Pandora, permitiendo a los partidos rediseñar los distritos electorales arbitrariamente en cualquier momento, lo que socavaría los principios democráticos.

“Todos perciben la situación actual como una amenaza existencial”, afirmó Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina en Washington, D.C., del Centro Brennan, un centro de estudios especializado en democracia y derecho al voto. “Normalmente, el presidente de Estados Unidos recorre el país buscando la manera de mantener la calma y la estabilidad. Y, a la luz de los hechos, resulta bastante evidente que este presidente ha sido uno de los instigadores de todo esto”.

La redistribución de distritos legislativos se realiza generalmente al comienzo de cada década, después del censo, con el propósito oficial de ajustarse a los cambios demográficos. Ambos partidos han utilizado esta pretensión para diseñar distritos que les beneficien políticamente, una práctica conocida como manipulación electoral. Sin embargo, este año, los republicanos han iniciado este proceso a mitad de década, con el propósito expreso de mantener el control de la Cámara de Representantes.

Al presentar su propuesta a los legisladores republicanos, los aliados del Presidente han argumentado que su partido tiene que actuar porque los demócratas han sido agresivos al utilizar litigios para cambiar los mapas electorales. (...)

Aunque los republicanos tendrán más oportunidades de ganar más escaños, es difícil predecir qué partido saldrá victorioso en la actual batalla por la redistribución de distritos.

Hasta el momento, han aprobado mapas que podrían otorgarles 7 o más nuevos distritos republicanos: 5 de Texas, 1 de Misuri, 1 de Carolina del Norte y 1 o 2 de Ohio (aunque los mapas de Texas y Misuri enfrentan actualmente impugnaciones legales). Florida, que podría sumar entre 2 y 4 nuevos escaños, ha formado un comité de redistribución de distritos en la Legislatura estatal, si bien aún no ha presentado ningún mapa. Los republicanos podrían obtener escaños adicionales si la Corte Suprema se dispone a debilitar la Ley de Derecho al Voto, aunque esos escaños podrían no reasignarse hasta después de las elecciones de mitad de mandato. (...)

"Esta guerra por la redistribución de distritos es el primer paso de una batalla que debemos ganar", declaró en una entrevista Stephen K. Bannon, asesor de larga data del Sr. Trump. "Debemos obtener estas victorias. Si Trump no mantiene el control de la Cámara de Representantes, lo destituirán. Será una pesadilla y una carnicería".

Pero hasta ahora, los demás esfuerzos estatales de los republicanos no han salido según lo previsto. (...)".

