Este outlet de Buenos Aires te va a dar ganas de comprarte todo por sus grandes descuentos y también por la variedad de ropa que tiene. Vas a poder renovar tu placard sin gastar demasiado y tu bolsillo te lo va a agradecer.
REGALADO
El outlet de Buenos Aires con 70% de descuento que tenés que conocer ya
Un outlet de ropa de Buenos Aires arrasa como ningún otro y tiene descuentos espectaculares para aprovechar.
Los outlet están siendo furor últimamente por sus descuentos en ropa y calzado, además de mantener la calidad de las prendas. Por esa razón muchos acuden a estos lugares para hacer grandes compras y renovar así todo el placard.
El outlet de Buenos Aires que todos visitan
Hay varios outlet en Buenos Aires que son muy buenos y conocidos. Uno de ellos es Distrito Arcos, el cual tiene marcas como Adidas; Nike; Levi’s y otras. Siempre hay descuentos arriba del 50% y cuotas sin interés depende cuánto gastes. Es una de las mejores opciones.
Por otro lado están los outlets de Barracas que también tienen un gran atractivo y precios únicos. Algunas de las marcas que vas a encontrar son: Adidas, Puma, Lacoste, entre otras. Los descuentos empiezan en el 20% y podés encontrar hasta 70% menos.
Lo mejor de estos outlet es que es ropa de muy buena calidad pero a precios bajos. Seguramente vas a encontrar básicos o prendas de otras temporadas que sin duda son ideales para renovar nuestro placard pero sin que el bolsillo lo sufra demasiado.
