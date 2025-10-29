Un importante outlet llega a la Argentina para cambiar la manera en la que compramos ropa. Se trata de una marca de ropa con prendas muy baratas que van desde los $7900 pero sin perder la calidad ni tampoco la modernidad. No vas a poder creer los grandes descuentos que hay.
El impresionante outlet que llega a Argentina con ropa barata desde $7900
Un outlet de ropa muy barata desembarca en Argentina para ofrecer ropa de todo tipo a precios que nadie puede creer.
Si ya estás cansado de comprar ropa a precios muy altos, esta es tu oportunidad para darle una chance a esta marca que promete y mucho. Se trata de una firma chilena que desembarca en nuestro país con precios muy acordes y prendas de calidad.
El outlet que llega a Argentina con ropa muy barata
Tricot es la marca de la cual todos hablan actualmente. Sus precios compiten directamente con los de Shein o Temu pero se trata de una firma originaria de Chile. Ahora vas a poder comprar desde Argentina y renovar tus prendas por muy poco dinero.
Si bien por el momento esta marca no va a contar con local físico, sí hay tienda online desde la cual podés comprar si estás en Argentina. La misma se encuentra habilitada y tiene todo tipo de prendas muy modernas para hacer un restock en el placard.
Vas a encontrar jeans, remeras, ropa deportiva, camisas, abrigos y prendas de todo tipo por valores que hoy en día no existen. Lo bueno es que si hacés una compra de $50.000 el envío es gratis y llega entre 2 a 10 días hábiles a tu casa. Los aranceles se cobran aparte una vez que el correo tiene tu pedido.
