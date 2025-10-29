Fueron las autoridades del Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) las que sugirieron impulsar el ingreso de la petrolera árabe de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), al megaproyecto de GNL, que encabeza YPF, dado que cuentan con un largo historial de trabajo conjunto desde 2018 cuando la italiana tomó participaciones en el offshore del país de Asia, a las que suman la participación del 20% que Eni tiene en ADNOC Refining, la refinería y comercializadora de Abu Dabi.
ACUERDO TRICONTINENTAL
La gigante árabe ADNOC se suma al GNL de YPF y habrá que agradecerle a Eni
Para los próximos días se espera que se selle la incorporación como socia al megaproyecto de GNL, que encabeza YPF, a una de las petroleras más grandes del mundo que marcará el desembarco de los árabes en Vaca Muerta.
Según las versiones, el acuerdo que comenzó a gestarse en marzo de este año, se sellaría en los próximos días y marcaría un hito trascendental en el megaproyecto exportador de gas natural licuado (GNL) que encabeza YPF.
Ahora ADNOC es una de las dos supermajor globales con las que YPF negocia redondear como anillo al dedo el proyecto para exportar 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), según la novedad que llegó incluso desde la misma Abu Dhabi.
Desembarcó árabe en Vaca Muerta
La petrolera del estado monárquico oriental fue la que reveló que se sumará al plan exportador de Argentina durante un contacto con la prensa en función de que el próximo lunes comenzará en Abu Dabi la feria petrolera más grande del mundo, ADIPEC, en la que precisamente se busca firmar su incorporación al plan que ya tiene a YPF en alianza con la estatal italiana Eni.
El plan aspira a que durante esa feria se firme no solo el ingreso de ADNOC, la firma que tiene de CEO al Sultan Ahmed Al Jaber, sino también que desde YPF se busque redoblar la apuesta y sellar también la participación definitiva de Shell, aprovechando que entre los grandes expositores del evento estará también el CEO de Shell, Wael Sawan.
Otras noticias de Urgente24
Otro frigorífico, en crisis: Suspensiones en Carnes Pampeanas para evitar despidos
Juicio por YPF: El Gobierno le pidió más tiempo para entregar los mails de Caputo, Massa y Cía.
Importaciones: Alertan por el cerdo de Brasil con ractopamina, prohibida en la Argentina
Patricia Bullrich: De los scanners en yacarés a los marinos paraguayos camuflados