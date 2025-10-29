La gigante árabe ADNOC se suma al GNL de YPF y habrá que agradecerle a Eni

Fueron las autoridades del Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) las que sugirieron impulsar el ingreso de la petrolera árabe de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), al megaproyecto de GNL, que encabeza YPF, dado que cuentan con un largo historial de trabajo conjunto desde 2018 cuando la italiana tomó participaciones en el offshore del país de Asia, a las que suman la participación del 20% que Eni tiene en ADNOC Refining, la refinería y comercializadora de Abu Dabi.