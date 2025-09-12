Vaca Muerta: El GNL argentino marcaría el "regreso" de ExxonMobil... pero en otro rol

Tras el éxodo de la gigante norteamericana ExxonMobil, que provocó que más multinacionales salgan a vender activos en Vaca Muerta, ahora esta petrolera, una de las más grandes del mundo, busca convertirse en compradora de gas natural licuado (GNL) argentino.
Vale recordar que ExxonMobil vendió sus activos locales por unos US$1.700 millones, una cifra que conmovió al mercado y que generó un efecto dominó, llevando a otras tantas compañías internacionales a sacar a la venta los suyos.
Ahora ExxonMobil negocia comprar parte del GNL del plan argentino liderado por YPF y está cerca de sellar el acuerdo. La petrolera de mayoría estatal tuvo fuertes negociaciones esta semana, según publicó el sitio 'Energía On', en la feria Gastech que finaliza hoy.
La novedad coronó el cierre de la participación que realizó YPF en Gastech, la feria más importante a nivel mundial en el sector del gas, que se realizó esta semana en Milán, Italia.
Con participación argentina
Además de ser la primera vez que una empresa argentina participa del ciclo de charlas del encuentro, con la presentación que realizó el miércoles Horacio Marín, la feria fue el espacio de importantes reuniones y negociaciones sobre las fases 2 y 3 del programa Argentina LNG.
Estas dos fases corresponden a los acuerdos preliminares (MOU) firmado con Eni y con Shell para un desarollo de 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) que representan una inversión de más de 50.000 millones de dólares.
La fase 1 ya está acordada a través del consorcio Southern Energy por 6 MTPA y una inversión de 15.000 millones de dólares en sus 20 años.
"De cara a la enorme inversión y exportación de las dos fases aún en desarrollo es que YPF mantuvo encuentros con las autoridades de la local, la italiana Eni, con Shell y con ExxonMobil con quienes se negocia un acuerdo diferente", afirma el sitio especializado.
Es que mientras Eni, Shell y seguramente una tercera petrolera de primer nivel mundial serán socias en el plan desde los pozos de Vaca Muerta, hasta los barcos y su comercialización, ExxonMobil abordó ser solo un comprador de parte del GNL a producir, lo que se conoce como offtaker.
Desde la delegación de YPF dejaron trascender que se esperan "importantes novedades" en octubre y en noviembre.
En GNL argentino en la escena global
Otra buena noticia para el proyecto exportador del GNL argentino es que, por primera vez, el gas de Vaca Muerta entró en la escena global y es conocido por referentes de diversos países.
Hasta ahora, el sector de los hidrocarburos de Argentina en general permanecía casi al margen en los grandes eventos mundiales, con espacios reducidos de participación y siempre bajo el eje de Latinoamérica o los productores emergentes de petróleo.
Eso cambió con el programa global Argentina LNG que ya es foco de atención para los potenciales consumidores de ese gas.
