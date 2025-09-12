Duro panorama en Ternium: Cada vez hay más despidos

image En total, la situación afecta a más de 350 trabajadores, lo que intensifica las tensiones en una ciudad ya golpeada por la falta de empleo.

Panorama sombrío en otras contratistas

Sin embargo, el caso de Testatec no es el único. Por su parte, Loberaz, otro contratista, ya había desvinculado a 240 empleados. Aunque Ternium rechazó restituir el contrato, comenzó a convocar a algunos de ellos para integrarlos directamente como personal propio. No obstante, esta medida no modera el impacto de los despidos masivos, que han generado alarma por sus consecuencias económicas en la región.

A su vez, la contratista Casius, encargada de limpieza industrial, también notificó verbalmente la desvinculación de 60 trabajadores, aunque aún no hay notificaciones formales.

En paralelo, otra compañía de mantenimiento refractario también dejó afuera a una decena de empleados.

Paolo Rocca en el centro de la escena

La situación escaló al punto de que el líder de la UOM, Abel Furlán, lanzó duras críticas contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, acusándolo de promover el "ajuste" y la "precarización".

image Abel Furlán lanzó fuertes críticas al CEO de Techint.

En un acto masivo en la Plaza Mitre de San Nicolás, que congregó a trabajadores de seccionales de todo el país la semana pasada, Furlán arremetió contra Rocca y aseguró que, "es mentira que está en crisis", haciendo referencia a que el actual escenario económico nacional sólo podría significar una "pérdida de rentabilidad" para la firma, mientras que los trabajadores son los que "estamos perdiendo" realmente.

"No vamos a aceptar que Paolo Rocca nos pague el salario que quiera", advirtió Furlán en su discurso, y agregó que "más temprano que tarde, va a tener que pagar el salario justo que reclamamos".

El líder de la UOM ratificó su compromiso de no convalidar ningún despido y de continuar la lucha por un "salario justo y digno".

Una crisis que se profundiza

La disputa, que lleva semanas de paros y movilizaciones, refleja la creciente tensión entre la UOM y Ternium, parte del Grupo Techint.

La falta de acuerdo salarial y las condiciones laborales han desencadenado una crisis que amenaza con profundizarse, dejando a San Nicolás en un estado de incertidumbre económica y social.

Más contenidos en Urgente24:

Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo

Santa Fe cuenta con nueva Constitución: Sonríe Maximiliano Pullaro (mirando el 2027)

Axel Kicillof va por Javier Milei, y los intendentes por las Fuerzas del Cielo

Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio