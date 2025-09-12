Marcelo Tinelli protagoniza un nuevo escándalo mediático tras los rumores sobre un embargo millonario que pesaría sobre sus bienes. Lo que parecía un trámite más de la venta de su casa en Punta del Este se transformó en un conflicto público que involucra a empresarios, periodistas y al canal América TV, provocando una polémica que no da señales de calmarse.
"CON UÑAS Y DIENTES"
Marcelo Tinelli y su dura respuesta tras el supuesto embargo millonario
Marcelo Tinelli estalló en redes tras los rumores de un embargo millonario sobre sus bienes. Asegura que es falso y amenaza con defender su patrimonio.
El millonario conflicto que puso en alerta a Marcelo Tinelli
La información la lanzó Marina Calabró en Lape Club Social: "Le cayó un nuevo embargo millonario a Marcelo Tinelli", aseguró, y recordó los detalles de la venta de la millonaria propiedad en Uruguay. Según un informe de Puro Show, Tinelli había presentado un boleto de compraventa por 11 millones de dólares, pero solo habría cobrado 1,5 millón, quedándole pendientes 9,5 millones.
"El quilombo es que, entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio, le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este", explicó Calabró sobre el ya complejo panorama financiero del conductor. Además, la periodista vinculó la frase de Tinelli sobre estar "trabajando a cuatro manos" con sus esfuerzos para mantener sus proyectos y afrontar la situación económica sin estar frente a cámaras.
Además de lo económico, Calabró señaló, sin mencionarlo, a Gustavo Scaglione, un empresario rosarino del mundo de medios, como responsable del embargo. La acusación abrió un escenario mediático que rápidamente escaló, involucrando propiedades y deudas por un lado, y por el otro, la reputación del conductor y su vínculo con figuras del ámbito televisivo.
Defensa total: Tinelli no deja pasar el ataque a su patrimonio
Tinelli salió con todo desde su cuenta de X: "No Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final". Además, apuntó directo a Scaglione con la misma sutileza con la que habló Calabró: "Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen. Este hombre compró una deuda para poder ir contra mí".
El conductor también criticó a América TV, donde fue gerente de programación hasta el año pasado: "Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. Los montos no son esos y lo único que quiere es dañarme en mi imagen y sacarme todo lo que pueda a mí".
Tinelli dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados y que peleará tanto en tribunales como en medios: "Mi dinero y el de mi familia lo gané trabajando, y lo voy a defender contra quien sea con uñas y dientes, ante tanta injusticia". Queda claro que la disputa apenas empieza, y que este episodio pone en juego no solo su patrimonio, sino también su imagen pública.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días