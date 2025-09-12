Marcelo Tinelli y su dura respuesta tras el supuesto embargo millonario

Además de lo económico, Calabró señaló, sin mencionarlo, a Gustavo Scaglione, un empresario rosarino del mundo de medios, como responsable del embargo. La acusación abrió un escenario mediático que rápidamente escaló, involucrando propiedades y deudas por un lado, y por el otro, la reputación del conductor y su vínculo con figuras del ámbito televisivo.

Defensa total: Tinelli no deja pasar el ataque a su patrimonio

Tinelli salió con todo desde su cuenta de X: "No Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final". Además, apuntó directo a Scaglione con la misma sutileza con la que habló Calabró: "Él se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que es de San Lorenzo, para dañarme en mi imagen. Este hombre compró una deuda para poder ir contra mí".

Embed No Marina. No es así.

Ese embargo me lo metió el mismo que te dió la info equivocada, al que curiosamente vos no nombras, salvo al final.

No es ese el monto y yo a tu “amigo y dueño” rosarino nunca le pedí nada.El se mete solo conmigo, que soy uno de los garantes de una deuda que… https://t.co/3SEQ0GvW8Z — marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 11, 2025

El conductor también criticó a América TV, donde fue gerente de programación hasta el año pasado: "Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. Los montos no son esos y lo único que quiere es dañarme en mi imagen y sacarme todo lo que pueda a mí".

Embed Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. Los montos no son esos y lo único que quiere es dañarme en mi imagen y sacarme todo lo que pueda a mi. Averigüen la “Mutual” a la que le compro esta deuda de San… https://t.co/2iLMjvlsAB — marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 11, 2025

Tinelli dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados y que peleará tanto en tribunales como en medios: "Mi dinero y el de mi familia lo gané trabajando, y lo voy a defender contra quien sea con uñas y dientes, ante tanta injusticia". Queda claro que la disputa apenas empieza, y que este episodio pone en juego no solo su patrimonio, sino también su imagen pública.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

Mucho maquillaje en el Gobierno (y esta vez no fue Lilia)