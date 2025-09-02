San Lorenzo atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años. En las últimas horas, el secretario general del club, Martín Cigna, presentó su renuncia, sumándose a una ola de dimisiones que sacude los cimientos de la gestión encabezada por Marcelo Moretti.
Otra renuncia en San Lorenzo y madura el K.O a Marcelo Moretti por acefalía
"A los socios e hinchas, les comunico que he presentado mi renuncia como Secretario General y vocal de Comisión Directiva de San Lorenzo. Lo hago con la frustración de que no hayamos podido cambiar el rumbo, pero con la conciencia tranquila de no convalidar semejante retroceso", publicó Cigna a través de su cuenta de X. Allí, acompañó lo escrito con una imagen de la carta que presentó a las autoridades de la institución azulgrana.
En esa carta, Cigna desliza una verdadera declaración de intensiones y una actitud desafiante ante Marcelo Moretti, presidente que acaba de volver a sus funciones luego de la licencia que se había tomado. El escrito del ahora ex secretario general está dirigido a Julio Lopardo y no a Moretti.
"Sr. Julio Lopardo, Vicepresidente a cargo del ejercicio de la presidencia", comienza la misiva. Lopardo, cabe recordar, había asumido la función de presidente interino ante la licencia de Marcelo Moretti. Tal como había sostenido siempre, con el regreso de Moretti no solo dejó el interinato sino que también renunció como Vicepresidente. Sin embargo, aun mantiene su cargo de Vocal.
Cinco renuncias más, el poroteo de Marcelo Moretti
De esta manera, Cigna dejó en claro su desacuerdo con el retorno del mandatario de San Lorenzo. Su salida se suma a las de Marcelo Culotta, Néstor Navarro, Pablo Levalle, Uriel Barros, Daniela Méndez Righi y Agustina Nordenstrøm.
Con estas bajas, la Comisión Directiva queda al borde de la acefalía: si se concretan cinco renuncias más, el estatuto obliga a convocar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, Moretti intenta sostenerse en el cargo en medio de un clima de fuerte rechazo por parte de los socios, que ya se han movilizado en su contra.