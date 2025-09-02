Otra renuncia en San Lorenzo y madura el K.O a Marcelo Moretti por acefalía

"Sr. Julio Lopardo, Vicepresidente a cargo del ejercicio de la presidencia", comienza la misiva. Lopardo, cabe recordar, había asumido la función de presidente interino ante la licencia de Marcelo Moretti. Tal como había sostenido siempre, con el regreso de Moretti no solo dejó el interinato sino que también renunció como Vicepresidente. Sin embargo, aun mantiene su cargo de Vocal.

Cinco renuncias más, el poroteo de Marcelo Moretti

De esta manera, Cigna dejó en claro su desacuerdo con el retorno del mandatario de San Lorenzo. Su salida se suma a las de Marcelo Culotta, Néstor Navarro, Pablo Levalle, Uriel Barros, Daniela Méndez Righi y Agustina Nordenstrøm.

Con estas bajas, la Comisión Directiva queda al borde de la acefalía: si se concretan cinco renuncias más, el estatuto obliga a convocar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, Moretti intenta sostenerse en el cargo en medio de un clima de fuerte rechazo por parte de los socios, que ya se han movilizado en su contra.

