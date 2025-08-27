Más tensión en San Lorenzo: Fuerte lo que dicen sobre la barra y los jugadores

El pasado lunes, hubo un disgusto con la dirigencia (Marcelo Moretti) debido a que la reunión a la que no fue nadie más que el presidente que quiere volver de la licencia, hizo que se modifique el horario de entrenamiento en el Ciclón.

Quien informó esto, es el periodista de AZZ Gonzalo Orellano, que luego aseguró: "hay un grupo caracterizado de hinchas de San Lorenzo (la barra), tomó la decisión de proteger el anillo auxiliar de la cancha de San Lorenzo para que ningún dirigente se acerque en la semana previa al partido con Huracán".

Esto sería, para meter al plantel en esa "burbuja" en la que está sumergida el plantel por todo el lío institucional que tiene el club de Boedo.

"La barra decidió que ninguna persona que no sea del staff, Cuerpo Técnico o plantel, de acá al viernes, se presente en el club", cerró el periodista del canal de Flavio Azzaro.

San Lorenzo vs Huracán

San Lorenzo quiere volver al triunfo contra Huracán ya que la última vez que pudo vencer al Globo, fue en octubre de 2022.

Si bien la paternidad es marcada en todos los aspectos, al Cuervo en el último tiempo le viene costando ante su clásico y quiere volver a la senda de la victoria.

El partido será el próximo sábado 30 de agosto desde las 14:45 en el Nuevo Gasómetro y ayer martes 26 de agosto, se dio a conocer que el juez principal del partido será Nicolás Ramírez (un juez probo para este tipo de encuentros).

Los de Ayude llegan terceros de su zona con 11 puntos mientras que los de Kudelka, eliminados de la Sudamericana, están cuartos en la zona A con 10 unidades.

Originalmente, San Lorenzo iba a cobrar un bono único de $10.000 para este encuentro, cosa que finalmente no sucederá.

