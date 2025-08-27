Néstor Grindetti mostrará el descargo ante la Conmebol y el fiscal dice que se apuró con el comunicado

GRINDETTIMOSTRARAELDESCARGOANTELACONMEBOLYELFISCALDICEQUESEAPUROCONELCOMUNICADOFOTO2 Néstor Grindetti anunció que hará público el descargo ante la Conmebol tras los incidentes en el partido Independiente y Universidad de Chile.

Vale marcar que el abogado de la U de Chile, José Ramón Correa, públicamente buscó marcarle la cancha a la Confederación: “No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador”.

“Me costaría mucho pensar un caso donde por actos homicidas el sancionado sea el equipo visitante”, sostuvo.

El fiscal de la causa de Independiente apuntó contra la dirigencia: “El comunicado fue apresurado”

Sin embargo, el fiscal de la causa Mariano Zitto se reunió este último martes 26/08 con el mandamás del conjunto de Avellaneda y, más adelante, cuestionó el comunicado expuesto por la institución. “El día de ayer yo me reuní con las autoridades policiales con todo lo que es identificación de personas, en colaboración directa con APreViDe, y recién terminaron de materializar esa información por escrito ayer martes, después de pasadas las 20 horas. Hoy terminamos de analizar los expedientes y efectuar los requerimientos al juzgado de garantías que corresponde. No voy a adelantar cuántos por obvias razones”, comenzó en declaraciones televisivas.

Y reconoció: “En realidad, el club fue apresurado al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esas individualizaciones”.

En la misma línea, el colegiado explicó los motivos de su enojo respecto a la publicación de los Diablos Rojos. “Antes de que la información llegue a la fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado. En función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes, cómo me lo relacionan con esos nombres y llegamos a esta lista final que, por ahora la manejo en reserva. Nuestra lista es menor que la de Independiente”, reveló.

Por otro lado, el fiscal se expidió acerca de la clausura del estadio del “Rojo” y no dio indicios sobre cuando el club podrá volver a albergar un encuentro con la presencia de sus hinchas. "Hasta hoy sigue igual, no se presentó nada. Hoy le hice saber al presidente Grindetti para que se junte con urgencia Conmebol y AFA para coordinar situaciones que se desmadran como esta donde hay seguridad privada y policial y cómo prevenir. Cómo sería el protocolo para interactuar entre ambos", dijo.

Asimismo, Zitto afirmó horas antes en diálogo con DSports: “Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas caratulas”, dejando de lado las lesiones graves y leves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/1960349874303484361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960349874303484361%7Ctwgr%5E217dc770db824de44321712ed8294ea610016713%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdobleamarilla-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.dobleamarilla.com.ar%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2B8J2BXo2B2B4jyAmcXVvdDtOb3RvIHVuYSBjaWVydGEgZmFsdGEgZGUgcHJldmVuY2nDs24uIEEgcGFydGlyIGRlIGVzbyBodWJvIHVuYSBlc2NhbGFkYS4gTGEgcGFyY2lhbGlkYWQgY2hpbGVuYSB5YSBoYWLDrWEgcm90byBsYXMgY8OhbWFyYXMsIGxhcyBlc2NhbGVyYXMsIGVsIGJ1ZmV0LiBFc28gZGViZXLDrWEgaGFiZXIgZGFkbyB1bmEgYWxlcnRhIHBhcmEgcGFyYSBlbCBlc3BlY3TDoWN1bG8gZGVwb3J0aXZvIGFudGVzIGRlIHF1ZSBjb21pZW5jZSZxdW90Ozxicj48YnI2B8J2BTu01hcmlhbm8gWml0dG8sIGZpc2NhbCBlbiBsYSBjYXVzYeKApiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veGhnV25tdDVRbiI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3hoZ1dubXQ1UW48L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgRFNwb3J0cyBSYWRpbyAxMDMuMSBGTSAoQERTcG9ydHNSYWRpbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EU3BvcnRzUmFkaW8vc3RhdHVzLzE5NjAzNDk4NzQzMDM0ODQzNjE2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BQXVndXN0IDI2LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Daa60dd4f7284f4b034bf839b8601dbecs%3D89d16c434a271e9ae2af2c667f0972bc&partner=&hide_thread=false "Noto una cierta falta de prevención. A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el bufet. Eso debería haber dado una alerta para para el espectáculo deportivo antes de que comience"



Mariano Zitto, fiscal en la causa… pic.twitter.com/xhgWnmt5Qn — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) August 26, 2025

Y reiteró en TyC Sports: “Uno, en el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien, querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados, personas que quedaron en estado de inconciencia, eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes”.

Por último, habló acerca del presunto caso de abuso que sufrió una de las empleadas de Independiente por miembros de la barrabrava del conjunto chileno, el cual generó indignación en redes sociales. “Yo formé una causa por separado por esos trascendidos por redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso. Por eso le estoy pidiendo al club que individualice a esta persona, hoy le hice saber eso al presidente. El club no tiene conocimiento de esto. Tampoco hay denuncia en ninguna comisaria de la zona”, concluyó.

Independiente sale a la búsqueda de socios e hinchas para zafar de la Conmebol

Independiente trabaja “a contrarreloj” para intentar salvarse de un muy duro castigo de la Conmebol y se puso en contacto con socios e hinchas propios para reforzar las denuncias por agresiones en el partido ante Universidad de Chile que correspondió a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro por los octavos fue “cancelado” cuando la serie estaba a favor del conjunto trasandino en el marcador global, por lo que la comisión que encabeza Néstor Grindetti pide la clasificación.

Independiente recibió 400 respuestas de sus socios por las agresiones de los hinchas de Universidad de Chile

Es en este marco que el club informó a través de un breve comunicado que se pusieron en contacto con socios que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1. “De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante”, indicaron.

Independiente advirtió su interés por escuchar los testimonios en la “noche de terror” en Avellaneda y afirmó en el comunicado divulgado en sus cuentas oficiales que se estará comunicado con los mensajes recibidos a fin de “brindarles asesoría legal y contención”.

“Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto”, reza el escrito del club, que resaltó la importancia de estar “todos juntos” en este duro momento para la institución.

Independiente afirmó tener 25 barrabravas identificados

Independiente informó a través de un comunicado de prensa emitido este último domingo 24/08 que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia”, y que “las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Independiente prometió colaborar con la justicia

Desde el ‘Rojo’ prometieron una colaboración total con la justicia. “Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

El vídeo de Independiente que trata de explicar lo ocurrido en el Libertadores de América

A través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Independiente publicó un vídeo explicando qué pasó y expresando su repudio ante los hechos.

“El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”, fueron las palabras que dejó el Rojo al momento de publicar este fragmento audiovisual.

Un collage de imágenes y videos de todo tipo ilustran una voz en off que narra lo acontecido desde el primer minuto, con una clara intención de destacar que “los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”.

Además, se pone en evidencia la violencia que han sufrido los simpatizantes argentinos en varias canchas del fútbol sudamericano, incluyendo un recordado episodio en un Brasil vs. Argentina.

También se señala que algunos simpatizantes de Independiente participaron en los disturbios, donde se advierte que “responder con la misma moneda no puede ser una opción”.

Por último, pero no menos importante, hicieron hincapié en que están trabajando para identificar a los responsables y aplicarles severas sentencias, y cerraron el video con un llamado a la reflexión para que esto no vuelva a repetirse.

La fuerte advertencia de Alianza Lima

Por otra parte, el presidente de Alianza Lima de Perú, Jorge Zúñiga, explicó como continuará la situación y advirtió por una posible resolución de la CONMEBOL.

“El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”, explicó el directivo.

Zúñiga remarcó que, según las primeras imputaciones, la U de Chile habría sido señalada como la iniciadora de los incidentes, lo que derivó en la reacción de los hinchas argentinos y desembocó en la tragedia dentro del estadio. Para el dirigente, esta imputación será clave en el análisis que realice la CONMEBOL en los próximos días.

En ese sentido, el dirigente de “Los Blanquiazules” planteó que una posible decisión de adjudicarle los puntos al conjunto chileno podría sentar un precedente muy delicado en la historia de las competiciones sudamericanas.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, sentenció Zúñiga.

APREVIDE suspende Independiente–Platense por los incidentes

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este último domingo 24/08 a las 20:30 en el estadio Libertadores de América, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del ‘Rojo’ como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

