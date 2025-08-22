Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile luego del escándalo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/1958751743195468058&partner=&hide_thread=false Me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina.



Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2025

"La policía arrasaba y se llevaba a cualquier persona, esa no es la actitud de una medida preventiva. Cuando una persona queda en aprehensión tiene que haber elementos de prueba. El fiscal me dijo que no había incomunicación ni imputación, no hay carátula", le explicó este jueves (21/8) a TyC Sports Diego Plescia, abogado de uno de ellos.

La cronología de la barbarie entre Independiente y la U. de Chile

El conflicto habría comenzado cuando la parcialidad chilena pescó y robó una bandera del Rojo. Ello derivó en varias corridas y en un caos sin fin que recorrió las noticias a lo largo y a lo ancho del continente. El fútbol se vio manchado por la violencia una vez más y demostró que todo está roto.

En ese marco, la voz del estadio le ordenó a los hinchas visitantes que se retiren de la tribuna invadida y amenazó con posibles sanciones. No obstante, los violentos seguidores de la U no solo no se marcharon, sino que empezaron a tirar más objetos (proyectiles, palos, pis, excremento, un inodoro entero y hasta una bomba de estruendo), que llegaron a herir a hinchas de Independiente, que intentaron huir del sector.

El duelo se detuvo a los dos minutos de comenzado el segundo de tiempo y no se reanudará. No están dadas las condiciones para que Independiente y la U. de Chile sigan jugando, ni siquiera otro día y sin público presente en las tribunas.

image Imagen del escándalo entre la Universidad de Chile e Independiente.

