Este viernes 22 de agosto, por la madrugada, quedaron en libertad 104 hinchas de la Universidad de Chile que habían sido detenidos tras los graves incidentes en Avellaneda ante Independiente. La noticia fue confirmada por el presidente chileno Gabriel Boric.
Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile luego del escándalo
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 de Avellaneda puso en libertad a los hinchas de Universidad de Chile que habían quedado detenidos.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº4 de Avellaneda ordenó la liberación de simpatizantes trasandinos que fueron arrestados tras los episodios de violencia en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochino durante el duelo de octavos de final de Copa Sudamericana.
La decisión fue comunicada mediante un oficio enviado al jefe policial de la Ciudad, Javier Bibiano, y alcanza a personas acusadas de distintos delitos. La causa judicial, investigada por los fiscales Mariano Zito y Sebastián González, incluye cargos por lesiones, daños y resistencia a la autoridad.
Entre los liberados figuran personas de entre 18 y 56 años, con residencia en distintas zonas de Chile. En la nómina también aparecen ocho hinchas hospitalizados, quienes permanecían bajo custodia policial tras los hechos. De todas maneras, la causa sigue bajo investigación de los fiscales adjuntos.
El comunicado de Gabriel Boric por la liberación de los 104 detenidos
"Me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina. Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", se lee en el tuit publicado por el mandatario chileno.
"La policía arrasaba y se llevaba a cualquier persona, esa no es la actitud de una medida preventiva. Cuando una persona queda en aprehensión tiene que haber elementos de prueba. El fiscal me dijo que no había incomunicación ni imputación, no hay carátula", le explicó este jueves (21/8) a TyC Sports Diego Plescia, abogado de uno de ellos.
La cronología de la barbarie entre Independiente y la U. de Chile
El conflicto habría comenzado cuando la parcialidad chilena pescó y robó una bandera del Rojo. Ello derivó en varias corridas y en un caos sin fin que recorrió las noticias a lo largo y a lo ancho del continente. El fútbol se vio manchado por la violencia una vez más y demostró que todo está roto.
En ese marco, la voz del estadio le ordenó a los hinchas visitantes que se retiren de la tribuna invadida y amenazó con posibles sanciones. No obstante, los violentos seguidores de la U no solo no se marcharon, sino que empezaron a tirar más objetos (proyectiles, palos, pis, excremento, un inodoro entero y hasta una bomba de estruendo), que llegaron a herir a hinchas de Independiente, que intentaron huir del sector.
El duelo se detuvo a los dos minutos de comenzado el segundo de tiempo y no se reanudará. No están dadas las condiciones para que Independiente y la U. de Chile sigan jugando, ni siquiera otro día y sin público presente en las tribunas.
