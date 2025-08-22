Ariel Senosiain no es Gastón Edul: Se pudrió todo con Néstor Grindetti

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rparrottino/status/1958595396030116143&partner=&hide_thread=false Ariel Senosiain, un periodista que pregunta (en este caso a Néstor Grindetti, presidente de Independiente). pic.twitter.com/NglmF6g7l6 — Roberto Parrottino (@rparrottino) August 21, 2025

Luego se generó un entredicho hablando sobre redes y demás cuestiones que podrían haber ayudado a la seguridad en el Libertadores de América.

Rápidamente (visiblemente incómodo), Grindetti mencionó que se tenía que retirar.

Este cuestionamiento de Senosiain al mandatario del Rojo, va en contra de lo que muchos le señalaron a Gastón Edul, quien también trabaja en TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gastonedul/status/1958380916671152501&partner=&hide_thread=false Sé que seguro lo haces para tener repercusión.

Dije durante todo el año que la dirigencia de Independiente es decadente hace años. Con Grindetti y con Moyano. Si a vos te dolió que haga una crítica genuina de otra dirigencia y buscás bajarme el precio diciendo que es político es… — Gastón Edul (@gastonedul) August 21, 2025

Independiente vs Universidad de Chile

Ayer 21 de agosto, un fake recorrió varios medios asegurando que ambos equipos serían eliminados de la actual edición de la Copa Sudamericana e incluso no podrían jugar competencias internacionales en los siguientes dos años.

Inmediatamente después, se conoció que esta noticia no era cierta y volvió todo a foja 0.

Ambas instituciones presentaron su descargo ante Conmebol y todo indica que la resolución no se conocerá de inmediato.

La siguiente instancia de la Copa Sudamericana es en la semana del 17 de septiembre y lo ideal, es que por cuestiones logísticas, se sepa al menos 10 días antes de dicha instancia qué es lo que se resuelve.

Independiente tiene todas las de perder por ser el club encargado de la seguridad del encuentro y por la reacción de algunos de sus "hinchas" en contestación a los diferentes episodios violentos generados desde la parcialidad visitante.

Se vienen días decisivas en este sentido. Habrá que ver cuál es la decisión de Conmebol y a raíz de esta decisión, qué pasa políticamente en el Rojo ya que seguramente el gobierno de Grindetti pierda legitimidad si lo que deciden en Asunción es negativo para el club de Avellaneda.

