Néstor Grindetti (presidente de Independiente) viajó a Paraguay luego de lo que fue el violento episodio vivido en Avellaneda ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana. En ese interín, habló con Ariel Senosiain de TyC Sports (quien demostró no ser Gastón Edul).
SE FUE DEL MÓVIL
Ariel Senosiain no es Gastón Edul: Se pudrió todo con Néstor Grindetti
En TyC Sports, Ariel Senosiaín no tuvo problemas en hacerle preguntas incómodas a Néstor Grindetti. Algunos le cuestionan eso a Gastón Edul.
El cronista de la Selección Argentina para el canal de deportes, fue criticado por muchos en redes sociales por no meterse con quienes gobiernan al Rojo a la hora de hablar de lo sucedido en el Libertadores de América el pasado 20 de agosto.
Ariel Senosiaín vs Néstor Grindetti
Recién llegado a Paraguay, el presidente de Independiente Néstor Grindetti, tuvo un intercambio algo incómodo con Ariel Senosiain, en el horario de Líbero de TyC Sports.
El conductor del canal deportivo, comenzó diciendo: "ustedes viajan en función de la defensa del hincha de Independiente. Recién hablábamos nosotros y nos preguntábamos nosotros cómo puede ser que antes no se lo haya protegido."
Luego, el presidente del Rojo tomó la palabra y respondió: "lo que te puedo decir, es que pusimos una tribuna completa a disposición de los visitantes y esto fue consensuado en la Comisión que se forma entre los dos clubes y Conmebol".
Luego se generó un entredicho hablando sobre redes y demás cuestiones que podrían haber ayudado a la seguridad en el Libertadores de América.
Rápidamente (visiblemente incómodo), Grindetti mencionó que se tenía que retirar.
Este cuestionamiento de Senosiain al mandatario del Rojo, va en contra de lo que muchos le señalaron a Gastón Edul, quien también trabaja en TyC Sports.
Independiente vs Universidad de Chile
Ayer 21 de agosto, un fake recorrió varios medios asegurando que ambos equipos serían eliminados de la actual edición de la Copa Sudamericana e incluso no podrían jugar competencias internacionales en los siguientes dos años.
Inmediatamente después, se conoció que esta noticia no era cierta y volvió todo a foja 0.
Ambas instituciones presentaron su descargo ante Conmebol y todo indica que la resolución no se conocerá de inmediato.
La siguiente instancia de la Copa Sudamericana es en la semana del 17 de septiembre y lo ideal, es que por cuestiones logísticas, se sepa al menos 10 días antes de dicha instancia qué es lo que se resuelve.
Independiente tiene todas las de perder por ser el club encargado de la seguridad del encuentro y por la reacción de algunos de sus "hinchas" en contestación a los diferentes episodios violentos generados desde la parcialidad visitante.
Se vienen días decisivas en este sentido. Habrá que ver cuál es la decisión de Conmebol y a raíz de esta decisión, qué pasa políticamente en el Rojo ya que seguramente el gobierno de Grindetti pierda legitimidad si lo que deciden en Asunción es negativo para el club de Avellaneda.
