Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro por 1 a 0 en el cotejo de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. El Tomba jugó un buen partido y durante la mayor parte del encuentro fue mejor que el Galo, que llegó poco pero fue efectivo.
Godoy Cruz 0 - Mineiro 1: el Tomba quedó eliminado pero dejó una imagen promisoria
Atlético Mineiro superó por 1 a 0 a Godoy Cruz y así selló el 3 a 1 global. Al Tomba no le cobraron un penal muy claro apenas comenzado el partido. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
20:59
Final del partido: Atlético Mineiro venció 1 a 0 a Godoy Cruz
-
20:55
TARJETA ROJA en Godoy Cruz: el árbitro corroboró en el VAR que Montoya agredió sin pelota y lo expulsó
-
20:27
Con desorden y cansancio, GC quema los últimos cartuchos en busca de la hazaña
-
20:19
El Tomba no sintió el golpe anímico y mantiene la misma intensidad que a lo largo de todo el encuentro
-
20:05
¡Gol de Atlético Mineiro! VIDEO: Natanael capturó un rebote y abrió el marcador
-
20:04
Comienza el 2T
-
19:48
Final del 1T
-
19:29
El Tomba arrincona a Mineiro y está cerca del primero
-
19:28
Con un Mineiro más retrasado, el mediocampo de Godoy Cruz marca el tempo del partido, pero necesita otra cosa
-
19:16
El Tomba salió al partido como hay que jugarlo: intenso, rápido, despierto
-
19:04
VIDEO: [VAR] Increíble: tras revisar la jugada con la tecnología, el juez retrotrae la decisión y hay polémica
-
19:00
¡Penal para Godoy Cruz! Claro toque con la mano del defensor Galo y el árbitro no dudó en cobrarlo
-
18:43
Comienza el partido
-
18:42
El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera"
-
18:35
A pesar del inestable presente, el Tomba llega con buenas sensaciones al duelo vs. Mineiro
-
18:29
Equipo confirmado en Godoy Cruz
Era una tarea difícil y con un final predecible. Pero así y todo Godoy Cruz jugó como tenía que jugar. Su duro presente no lo proyectaba como un rival complejo para Atlético Mineiro, pero le plantó cara y se animó a desafiarlo de igual a igual. Se había traído la derrota 1-2 de Brasil, en el encuentro de ida, pero con las buenas sensaciones de haber hecho un buen partido y eso lo esperanzaba para revertir el resultado este jueves en Mendoza.
A pesar de que volvió a perder (el resultado global quedó en 3 a 1), también volvió a dejar una buena impresión. Prometedora, de cara a lo que se le viene por delante: una lucha por escaparle a los últimos puestos de la tabla anual y gambetear el descenso a la Primera B Nacional.
El Tomba comenzó muy bien el encuentro. Intenso, rápido, movedizo. Frente a un Atlético Mineiro más pasivo y expectante que jugaba con el resultado a favor, Godoy Cruz asumió el protagonismo con pelota. Esa buena predisposición inicial tuvo un efecto rápido.
No se habían jugado más de 3 minutos que el árbitro del encuentro, el chileno Felipe Gónzalez, cobró penal en favor del equipo argentino. Había sido clara mano del defensor brasileño, tras un centro por la izquierda. El panorama no podía ser mejor para el Tomba.
Sin embargo, a González lo llamaron desde el VAR. Fue a revisar la jugada y revirtió la decisión de manera inexplicable. Estaba clarísimo que el jugador de Mineiro había extendido la mano de forma alevosa e imprudente y correspondía cobrar penal.
A pesar de la controversia, Godoy Cruz no se dejó caer. Continuó buscando abrir el marcador para ponerse a tiro, siempre con el sector izquierdo más transitado ya que ahí tiene a su mejor jugador, el talentosísimo y joven extremo Santino Andino.
El rival se replegaba cerca de su arco. El mediocampo del Tomba tomaba protagonismo. Entre los tres volantes, Poggi, Pol Fernández y el Indio Fernández, comandaban los hilos del juego mendocino. Pero estaban claras las limitaciones: faltaba un perfil más creativo y vertical. Un mediapunta; un volante que se incrustara entre líneas para favorecer ese último pase y para generar más peligro por dentro.
Los tres delanteros, Andino, Auzmendi y Altamira quedaban demasiado desconectados. No obstante, con sus falencias y todo, el Tomba logró someter a Altético Mineiro. Tanto en el primer tiempo como en el segundo.
Si ya había dado una muestra de carácter cuando siguió con la misma intensidad a pesar del penal que no le cobraron, también se mantuvo firme mentalmente cuando Mineiro marcó su gol. Fue al minuto 48´, apenas iniciado el 2T, en los pies de Natanael. Primera llegada del Galo en todo el encuentro, y convirtió. ¿Justo? Efectivo.
Godoy Cruz continuó buscando y buscando. A medida que corrían los minutos, con menos ideas y lucidez pero con ganas y compromiso. No encontró recompensa en la red, pero probablemente haya dado un buen paso como equipo.
La Copa Sudamericana, a pesar de todas las cosas, no es una prioridad para el club de Mendoza. Con un nuevo entrenador, Walter Ribonetto, desde hace menos de dos semanas comenzó un nuevo ciclo tras rescindir el contrato de Esteban Solari. Con Ribonetto intentará sumar puntos en el torneo local para alejarse de los puestos de descenso, que cada vez le respiran más cerca.
"El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera", declaró el DT en su presentación. Lo hecho contra Mineiro, a pesar de la eliminación, es promisorio.
Por su parte, el conjunto brasileño avanzó a cuartos de final y sigue en carrera. Jugará ante Bolívar.
