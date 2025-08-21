Godoy Cruz 0 - Mineiro 1: el Tomba quedó eliminado pero dejó una imagen promisoria

Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro por 1 a 0 en el cotejo de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. El Tomba jugó un buen partido y durante la mayor parte del encuentro fue mejor que el Galo, que llegó poco pero fue efectivo.

Era una tarea difícil y con un final predecible. Pero así y todo Godoy Cruz jugó como tenía que jugar. Su duro presente no lo proyectaba como un rival complejo para Atlético Mineiro, pero le plantó cara y se animó a desafiarlo de igual a igual. Se había traído la derrota 1-2 de Brasil, en el encuentro de ida, pero con las buenas sensaciones de haber hecho un buen partido y eso lo esperanzaba para revertir el resultado este jueves en Mendoza.

A pesar de que volvió a perder (el resultado global quedó en 3 a 1), también volvió a dejar una buena impresión. Prometedora, de cara a lo que se le viene por delante: una lucha por escaparle a los últimos puestos de la tabla anual y gambetear el descenso a la Primera B Nacional.

El Tomba comenzó muy bien el encuentro. Intenso, rápido, movedizo. Frente a un Atlético Mineiro más pasivo y expectante que jugaba con el resultado a favor, Godoy Cruz asumió el protagonismo con pelota. Esa buena predisposición inicial tuvo un efecto rápido.

No se habían jugado más de 3 minutos que el árbitro del encuentro, el chileno Felipe Gónzalez, cobró penal en favor del equipo argentino. Había sido clara mano del defensor brasileño, tras un centro por la izquierda. El panorama no podía ser mejor para el Tomba.

Sin embargo, a González lo llamaron desde el VAR. Fue a revisar la jugada y revirtió la decisión de manera inexplicable. Estaba clarísimo que el jugador de Mineiro había extendido la mano de forma alevosa e imprudente y correspondía cobrar penal.

A pesar de la controversia, Godoy Cruz no se dejó caer. Continuó buscando abrir el marcador para ponerse a tiro, siempre con el sector izquierdo más transitado ya que ahí tiene a su mejor jugador, el talentosísimo y joven extremo Santino Andino.

El rival se replegaba cerca de su arco. El mediocampo del Tomba tomaba protagonismo. Entre los tres volantes, Poggi, Pol Fernández y el Indio Fernández, comandaban los hilos del juego mendocino. Pero estaban claras las limitaciones: faltaba un perfil más creativo y vertical. Un mediapunta; un volante que se incrustara entre líneas para favorecer ese último pase y para generar más peligro por dentro.

Los tres delanteros, Andino, Auzmendi y Altamira quedaban demasiado desconectados. No obstante, con sus falencias y todo, el Tomba logró someter a Altético Mineiro. Tanto en el primer tiempo como en el segundo.

Si ya había dado una muestra de carácter cuando siguió con la misma intensidad a pesar del penal que no le cobraron, también se mantuvo firme mentalmente cuando Mineiro marcó su gol. Fue al minuto 48´, apenas iniciado el 2T, en los pies de Natanael. Primera llegada del Galo en todo el encuentro, y convirtió. ¿Justo? Efectivo.

Godoy Cruz continuó buscando y buscando. A medida que corrían los minutos, con menos ideas y lucidez pero con ganas y compromiso. No encontró recompensa en la red, pero probablemente haya dado un buen paso como equipo.

La Copa Sudamericana, a pesar de todas las cosas, no es una prioridad para el club de Mendoza. Con un nuevo entrenador, Walter Ribonetto, desde hace menos de dos semanas comenzó un nuevo ciclo tras rescindir el contrato de Esteban Solari. Con Ribonetto intentará sumar puntos en el torneo local para alejarse de los puestos de descenso, que cada vez le respiran más cerca.

"El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera", declaró el DT en su presentación. Lo hecho contra Mineiro, a pesar de la eliminación, es promisorio.

Por su parte, el conjunto brasileño avanzó a cuartos de final y sigue en carrera. Jugará ante Bolívar.

Live Blog Post Final del partido: Atlético Mineiro venció 1 a 0 a Godoy Cruz

Live Blog Post TARJETA ROJA en Godoy Cruz: el árbitro corroboró en el VAR que Montoya agredió sin pelota y lo expulsó

Live Blog Post Con desorden y cansancio, GC quema los últimos cartuchos en busca de la hazaña

Live Blog Post El Tomba no sintió el golpe anímico y mantiene la misma intensidad que a lo largo de todo el encuentro

Live Blog Post ¡Gol de Atlético Mineiro! VIDEO: Natanael capturó un rebote y abrió el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958668174636834945&partner=&hide_thread=false ¡¡GO-LA-ZO!! Natanael sacó un derechazo imposible y marcó el 1-0 de Atlético Mineiro sobre Godoy Cruz por los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.#DisneyPlus Plan Premium (Solo ARG) pic.twitter.com/WfzKYgSAim — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Tomba arrincona a Mineiro y está cerca del primero

Live Blog Post Con un Mineiro más retrasado, el mediocampo de Godoy Cruz marca el tempo del partido, pero necesita otra cosa Todo pasa por Pol Fernández, el Indio Fernández y por Poggi. Necesita conectar más con sus delanteros o encontrar un volante entre líneas.

Live Blog Post El Tomba salió al partido como hay que jugarlo: intenso, rápido, despierto

Live Blog Post VIDEO: [VAR] Increíble: tras revisar la jugada con la tecnología, el juez retrotrae la decisión y hay polémica Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958653151344558579&partner=&hide_thread=false ¡¡POLÉMICA TOTAL EN MENDOZA!! El árbitro Felipe González había sancionado penal para Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro pero luego lo revisó y decidió cambiar su decisión.¿Qué te parece?#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tS7RK59syp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Live Blog Post ¡Penal para Godoy Cruz! Claro toque con la mano del defensor Galo y el árbitro no dudó en cobrarlo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El Tomba, con otras prioridades: "El objetivo es mantener a Godoy Cruz en Primera" En su presentación como nuevo entrenador, Walter Ribonetto no anduvo con rodeos: "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División". El conjunto mendocino mira con preocupación la zona baja de la tabla. Aunque en los promedios no está complicado, la tabla anual (en donde quien quede en último lugar descenderá a la B) lo tiene en alerta. Está en la posición 27 de 30, y la distancia con San Martín de San Juan, el último, es de solo 6 puntos.

Live Blog Post A pesar del inestable presente, el Tomba llega con buenas sensaciones al duelo vs. Mineiro El presente de Godoy Cruz vive turbulencias. Con el descenso merodeando y la reciente partida del ahora ex entrenador, Esteban Solari, desde hace menos de dos semanas que Walter Ribonetto ha tomado el cargo de DT. A pesar del flojo rendimiento futbolístico del último tiempo, los dos últimos partidos han dejado buenas sensaciones para el conjunto mendocino. En Brasil cayó frente a Atlético Mineiro pero estuvo arriba en el marcador y le jugó de igual a igual. Lo mismo contra River, el domingo pasado; se fue con una derrota, pero hizo un buen partido en el Monumental.