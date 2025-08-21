La estafa que invade Gmail y de la que ningún usuario logra escapar

Ciberdelincuentes piden datos bancarios para completar la estafa

Durante esa conversación telefónica, los delincuentes despliegan todo su arsenal de técnicas para extraerte información personal sensible. Pueden pedirte datos bancarios bajo el pretexto de "verificar tu identidad", solicitarte códigos de seguridad que recibís por mensaje de texto, o incluso conducirte hacia sitios web fraudulentos donde ingresarás tus credenciales pensando que estás en una página oficial de Google.

La efectividad de esta estafa es sumamente preocupante. Como detalló Arto Isokoski, presidente de la asociación, "La eficacia de la estafa reside en que resulta fácilmente creíble para quienes confían en el resumen elaborado por el servicio".

image

No obstante, existe una línea de defensa que muchos usuarios pasan por alto. Como toda inteligencia artificial, Gemini incluye una advertencia que indica la importancia de verificar la información que proporciona, dado que puede cometer errores. Aunque en circunstancias normales este aviso puede parecer una formalidad técnica, en casos como este se transforma en una señal de alerta crucial que puede salvarte de caer en la trampa.

La moraleja de esta historia trasciende los aspectos técnicos y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Mientras celebramos los avances de la inteligencia artificial y su capacidad para simplificar nuestras vidas digitales, también debemos mantener una dosis saludable de duda y recordar que ninguna herramienta, por sofisticada que sea, está exenta de ser manipulada por quienes tienen malas intenciones.

