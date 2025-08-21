Una nueva modalidad de estafa digital está aprovechando la confianza ciega que los usuarios depositan en las herramientas de inteligencia artificial, transformando lo que debería ser una ventaja tecnológica en una trampa mortal para nuestros datos personales y cuentas bancarias. Los ciberdelincuentes han descubierto cómo manipular a Gemini, el asistente inteligente que Google integró en Gmail, convirtiendo nuestra propia bandeja de entrada en un campo minado de engaños.
La mecánica de esta amenaza resulta sumamente perversa. Todo comienza con un correo electrónico que, a simple vista, parece completamente inocuo. Es decir, podría tratarse de una promoción comercial, un newsletter informativo o incluso un mensaje aparentemente personal. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una trampa digital que puede costarte muy caro y a continuación te explicamos por qué.
Cómo funciona la estafa que usa Gemini para engañar a los usuarios
Los ciberdelincuentes lograron identificar una vulnerabilidad crítica en el funcionamiento de Gemini, según alertó la Asociación Finlandesa de Telemarketing. La estrategia consiste en introducir, al final del mensaje fraudulento, un código especial de color blanco que permanece completamente invisible para el ojo humano. En otras palabras, mientras vos leés tranquilamente el contenido del email sin notar nada extraño, la inteligencia artificial de Google está interpretando esas instrucciones ocultas y preparándose para ejecutar el siguiente paso.
Ahí es donde la situación se torna verdaderamente peligrosa. Ese código imperceptible pone en marcha automáticamente a Gemini, que procede a generar un resumen completamente falso del contenido del correo. En el cual indica que tu contraseña de Google fue comprometida y necesitás contactarte urgentemente con el servicio de atención al cliente.
La trampa se completa con un número telefónico que, por supuesto, no corresponde a Google sino directamente a los estafadores.
Ciberdelincuentes piden datos bancarios para completar la estafa
Durante esa conversación telefónica, los delincuentes despliegan todo su arsenal de técnicas para extraerte información personal sensible. Pueden pedirte datos bancarios bajo el pretexto de "verificar tu identidad", solicitarte códigos de seguridad que recibís por mensaje de texto, o incluso conducirte hacia sitios web fraudulentos donde ingresarás tus credenciales pensando que estás en una página oficial de Google.
La efectividad de esta estafa es sumamente preocupante. Como detalló Arto Isokoski, presidente de la asociación, "La eficacia de la estafa reside en que resulta fácilmente creíble para quienes confían en el resumen elaborado por el servicio".
No obstante, existe una línea de defensa que muchos usuarios pasan por alto. Como toda inteligencia artificial, Gemini incluye una advertencia que indica la importancia de verificar la información que proporciona, dado que puede cometer errores. Aunque en circunstancias normales este aviso puede parecer una formalidad técnica, en casos como este se transforma en una señal de alerta crucial que puede salvarte de caer en la trampa.
La moraleja de esta historia trasciende los aspectos técnicos y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Mientras celebramos los avances de la inteligencia artificial y su capacidad para simplificar nuestras vidas digitales, también debemos mantener una dosis saludable de duda y recordar que ninguna herramienta, por sofisticada que sea, está exenta de ser manipulada por quienes tienen malas intenciones.
