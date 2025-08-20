Telefe en el horno: Participante denuncia que manipularon su voz

Sin embargo, la denuncia más grave llegó cuando Guerrero puso en tela de juicio la edición del programa. "Yo también me sorprendí muchísimo porque lo que se emitió realmente, fue muy poco en comparación a lo que pasó en ese momento", reveló, sugiriendo que la audiencia no presenció la totalidad de lo ocurrido durante su presentación.

"La producción cortó mucho lo que pasó porque al aire casi ni hubo devoluciones. Quisieron sacar mi concurso del aire rápidamente", continuó diciendo.

¡No se salvó nadie!

Respecto al proceso de decisión de los coaches de Miranda!, Guerrero ofreció detalles reveladores: "Ellos se pararon de sus sillas, se fueron atrás con Emmanuel Horvilleur, que era su coach invitado, y comenzaron a debatir qué iban a hacer. No se tomaron mucho tiempo y cuando regresaron a sus sillas nos dijeron que habían tomado la decisión".

No obstante, la crítica más punzante apuntó a la justificación ofrecida por Sergi y Gattas: "Dijeron que en sus casas podrían el disco de los dos, que era una decisión injusta, pero sin argumentos musicales válidos. Entonces, tomaron una determinación con el corazón más que con la razón y hasta cierto punto, se justifica. Pero, hasta cierto punto...", añadió.

Y como si todo lo dicho con anterioridad fuera poco, expresó: "Cuando me doy cuenta lo que paso en el Knockout, entiendo que habían manipulado mucho las voces. Tanto de él como la mía. Entonces, ahí ya hay una desigualdad porque ya no es tan objetivo el asunto". Esta acusación sobre manipulación vocal representa un cuestionamiento directo a la transparencia del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavisimoG/status/1958198835466932361&partner=&hide_thread=false ''Quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire.''



''Habían manipulado mucho las voces.''



Martín Guerrero enojado tras su eliminación del #TeamMiranda para Ecuavisa.

#LaVozArgentina pic.twitter.com/3Fsl3yXj4n — Gustavisimo (@GustavisimoG) August 20, 2025 Publicación en X de @GustavisimoG.

Las redes se dividen

Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde las opiniones se polarizaron dramáticamente. Mientras @AnnaLauraRueda escribió: "Mal perdedor. Pero, a su favor, debo decir que cantó mucho mejor que el otro changuito al que salvaron".

@AlanCab222 ofreció una perspectiva más pragmática: "Entiendo el enojo del chabón, pero es un programa de televisión y un reality show, es normal que esté medio armado. Vos cuando te anotas en estas cosas sabés cómo funciona y no podés salir a llorar porque te eliminaron (? agradecé la oportunidad y seguí tu camino".

Sin embargo, hubo quienes respaldaron parcialmente las afirmaciones de Guerrero: "Hay dos realidades y una es que el tipo tiene razón. Él fue absolutamente superior al otro, todos lo notamos y todos pensamos al toque que hubo algo raro detrás de la elección. La otra realidad es que no podés hablar así de soberbio. Aceptá que perdiste y fue. Esto le resta a él", reflexionó otro usuario.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Martín Demichelis y la parte que no vio venir: Cuánto dinero le corresponde a Evangelina Anderson

Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó

Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella