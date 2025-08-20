18 días para una elección: Objetivo Polarizar, temor al ausentismo, Milei vs. Kicillof

Curiosamente, es lo mismo que piensan varios integrantes de las listas de 'Fuerza Patria'.

En ellos, hay una conclusión similar: “Podemos ganar estas elecciones, pero son las últimas, no hay mucho más para ofrecer”.

Tal como sucede en cada elección de medio tiempo, el resultado es el paso previo para la elaboración de un nuevo mapa rumbo a la batalla del 2027. Lo que hoy resiste en unidad tiene fecha de vencimiento.

Los K fuerzan un PJ zurdo

En esa lógica, el kirchnerismo conducido desde San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, va camino a convertirse en una facción de izquierda con representación más o menos numerosa en el ámbito parlamentario, que ofrece la tentación de obstruir pero no de construir. El negocio de ser oposición.

Juan Grabois Grabois cruzó a Mercedes Ninci en medio de una nota: "Tenés una tirria particular con Cristina". (Foto: Captura de video)

De lo contrario, es difícil explicar la preponderancia de Juan Grabois en el armado y la exclusión de intendentes o representantes gremiales. En el caso de estos últimos, hace tiempo han comenzado a perder influencia en las listas como organización corporativa.

Los presentes de esa extracción responden más a un vínculo personal con Cristina que a los designios de la CGT. Los intendentes están más preocupados por resistir en sus terruños, pero antes lograban algún escaño en las listas nacionales. Ahora ya no sucedió.

No es muy distinto a lo que está creando La Libertad Avanza con sus candidaturas. La metodología es bastante parecida, es decir, cerrarse sobre figuras propias que no tengan demasiado recorrido en la política mezclado con dirigentes de diversas procedencias que han mostrado lealtad a quienes tienen 'el poder de la lapicera'.

Aquí no hay 'triángulo de hierro'. En todo caso, 'binomio de hierro' entre los hermanos Milei.

A los aliados como el PRO, poca visibilidad.

Es verdad que hace tiempo desapareció entre los políticos argentinos la palabra 'dignidad'. La razón principal de su ser es permanecer, al costo que sea. Sólo desde adentro es posible lograr cuando llegue el tiempo, una nueva metamorfosis.

El consenso generalizado es que el 07/09, Fuerza Patria podría ganar las elecciones en el cálculo de la sumatoria de votos de todas las secciones electorales. En ello descuentan que habrá amplitud en la 3ra. Sección Electoral y paridad en la 1ra. Sección, que son las que engloban el conurbano.

Si eso sucediera, el gobernador Axel Kicillof podrá elevar las banderas y decir que su estrategia de desdoblar fue exitosa porque, al menos, habrá garantizado un triunfo.

A sabiendas que la batalla de octubre es más difícil de ganar, se explica la postulación de Jorge Taiana. Nadie quería colgarse la medalla de la derrota que, en el peronismo, se paga con otro valores.

Punteros sin laburo y laberinto del Centro

También se ha instalado que los jefes territoriales tendrán más chances debido que van a poder movilizar a sus estructuras en una jornada que asoma como débil en cuanto a la asistencia.

De todas maneras, si bien es cierto hay mecanismos que siguen vigentes con el tiempo, no necesariamente su resultado prosigue inalterable.

zamora5 En la provincia de Buenos Aires, Somos Buenos Aires busca captar a los desilusionados de uno y otro lado.

Alguien que ya vivió varias de estas experiencias explica que “antes era un trabajo mecánico, armabas la lista de remises y cada puntero se encargaba de llevar a votar una cantidad importante de personas que le responden. El problema es que muchos se quedaron sin respuesta y han generado distancia con sus propios vecinos. No es tan fácil ahora convencerlos que ir a buscarlos y llevarlos como ganado”.

Y agrega otros elementos actuales: “En caso de que accedan a ir a buscarlos para llevarlos a votar, no hay garantías que sea a tu favor”.

El enojo y la desazón con la política no se superó con la llegada de Javier Milei al poder. Al contrario, se profundizó.

El discurso 'anti Casta', que sedujo a los enojados con la dirigencia tradicional encuentra inconsistencias en filtraciones que se van conociendo del andamiaje del actual gobierno libertario.

Conclusión: las esperanzas de los que alguna vez creyeron se diluyen. El resultado es la apatía en las urnas.

Claro que el provecho de esta realidad forma parte de las especulaciones en las fuerzas políticas.

Otra vez, el camino no parece ser agrandar, sino conducir facciones más pequeñas y, en lo posible, intensas, enojadas y rabiosas.

Resultan válidos los esfuerzos de aquellos que proponen romper con esa dinámica presentando alternativas de centro para ir por el medio de la grieta. Pero su futuro inmediato va camino, al menos en esta elección, a quedar atrapados en cierta intrascendencia.

En la provincia de Buenos Aires, Somos Buenos Aires busca captar a los desilusionados de uno y otro lado.

Pero allí también son conscientes que lograr entre un 5% y 6% de los votos sería una elección valiosa para plantar un antecedente. Sobre todo porque están convencidos que a partir del año que viene comienza la construcción de un espacio mayor con anclaje en las provincias que lanzaron la lista 'Provincias Unidas'.

Levantamanos

La brutal sinceridad del armador libertario Sebastián Pareja no dejó margen para las dudas. Los candidatos son elegidos para levantar la mano sin discusión ni debate.

Sebastián-Pareja.jpg Sebastián Pareja y Javier Milei.

No debería ser muy sorpresivo. Hace mucho tiempo que eso es así en las listas plagadas de amigos y familiares.

La búsqueda de fiabilidad ha hecho, además, alejar aún más los deseos de involucramiento.

Por eso, el oficialismo nacional no se propone crear una nueva manera, sino moldear la que está a la suya. Ni más ni menos.

La difusión de internas muy pesadas dentro del propio gobierno es una dinámica que aún no encuentra desembocadura pero que sí deja claro que hay intocables y otros que son fusibles.

Para diciembre se prepara un cambio de gabinete que ratifica el poder de Karina Milei y sus lazos con la familia Menem. De allí que no sorprendan la difusión de acciones tendientes a dejar mal parados a uno u otro sector del gobierno.

En las profundidades, muchas veces lo que parece no es. Y actores que son poco mencionados son los dueños del poder real. El mismo que sigue inalterable con el correr de los tiempos al que las elecciones sólo les provoca el divertimento de acomodar las piezas en un gran tablero.

Asistimos a una nueva función de esas características. Segundos afuera.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

Andrés Gil pisó el palito: Gimena Accardi no lo nombró, pero él reaccionó

La sanción de Mercado Pago que pocos conocen y crece cada vez más

Florencia Peña volvió a generar polémica con sus dichos sobre Guillermo Francella

La película de 1 hora y 50 que la crítica aplaude por su desesperación