La sanción de Mercado Pago que pocos conocen y crece cada vez más

Ahora bien, los amantes de la tecnología tampoco escapan a estas limitaciones. Los dispositivos no permitidos para captar señales de TV por cable, satélite o abierta están especialmente supervisados por la compañía.

De igual modo, la promoción de contenido violento o discriminatorio ocupa un lugar destacado en el radar de control. Sin contar los restos humanos, incluyendo huesos, órganos o tejidos, junto con servicios de gestación subrogada, que completan un panorama de restricciones que abarca desde lo tecnológico hasta lo más íntimo de la experiencia humana.

Consecuencias

Las sanciones siguen un orden gradual: pueden empezar con medidas temporales y llegar hasta penalizaciones permanentes. Rechazos o cancelaciones de pagos son solo el primer paso.

El bloqueo temporal de la cuenta funciona como una advertencia: mientras dura, no se puede acceder a los fondos, lo que genera problemas más allá del dinero.

Limitar funciones disponibles es como una “libertad condicional digital”, dejando acceso reducido mientras se evalúa el comportamiento del usuario.

No obstante, la sanción más grave es la suspensión definitiva, que impide abrir otra cuenta y elimina cualquier vínculo con la plataforma.

