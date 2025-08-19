Boca: Increíble, pidió no jugar más en La Bombonera y Russo lo borró

El colombiano queda libre en diciembre de 2025, y eso enciende las alarmas, ¿Acaso el jugador se hizo borrar a propósito para irse libre y así negociar con cualquier club? No sería descabellado pensar en un regreso del experimentado lateral a algún club de Colombia, y para llegar gratis realizó este pedido. Esto teniendo en cuenta que Boca y la dirigencia se resiste a que los jugadores se vayan gratis y no es fácil hacerlo, ya que siempre la dirigencia comandada por Riquelme pone palos en la rueda. Con el correr de las semanas veremos qué hay detrás de todo esto.

+ de Golazo24

Copa Libertadores: Racing-Peñarol, revisión de Conmebol deja cerca la suspensión

La insólita deuda que tiene San Lorenzo de Almagro con AySA

Furia en España: RFEF busca llevar Barcelona-Villarreal a USA y llueven críticas