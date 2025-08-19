Boca: Increíble, pidió no jugar más en La Bombonera y Russo lo borró

Boca volvió al triunfo luego de 12 largos partidos y parecía que las aguas se amansaban, pero no, el “Xeneize” es noticia nuevamente por una polémica con uno de los jugadores del plantel. Es que Frank Fabra le hizo a Miguel Ángel Russo el increíble pedido de no volver a jugar en La Bombonera, el DT lo borró definitivamente. ¿Qué hay detrás del pedido?
Muchas veces los jugadores de fútbol no son queridos en un club por distintas cosas, y debido a eso deben aguantar el clima hostil cuando son locales. Algo parecido pasaba con Frank Fabra cada vez que jugaba en La Bombonera.
El colombiano, de incontables errores importantes, no puede pisar La Bombonera que ya es silbado, y por eso tomó la decisión más estúpida (o la más inteligente) que puede tomar un jugador. Hablar con el DT y decirle que no quiere jugar más de local por el trato que tiene la gente con él.
Ante semejante pedido y muestra de cobardía el entrenador Miguel Ángel Russo le dijo que no solo no jugará más en La Bombonera, sino que no vestirá más la camiseta de Boca. Es la respuesta más lógica y la cual daría cualquier DT del mundo ante semejante pedido.
Ahora que se esconde detrás de este pedido, porque no creemos que Fabra sea tan tonto de hacer ese pedido si detrás no tiene algo armado o arreglado, ya que todos saben que si hacen ese pedido serían borrados.
El colombiano queda libre en diciembre de 2025, y eso enciende las alarmas, ¿Acaso el jugador se hizo borrar a propósito para irse libre y así negociar con cualquier club? No sería descabellado pensar en un regreso del experimentado lateral a algún club de Colombia, y para llegar gratis realizó este pedido. Esto teniendo en cuenta que Boca y la dirigencia se resiste a que los jugadores se vayan gratis y no es fácil hacerlo, ya que siempre la dirigencia comandada por Riquelme pone palos en la rueda. Con el correr de las semanas veremos qué hay detrás de todo esto.
