Dictámen sobre el Garraham y nefastas afirmaciones de legisladora cordobesa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rquiroga777/status/1957933653524365409&partner=&hide_thread=false "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados"



Carmen Álvarez Rivero, diputada por Córdoba, alianza PRO-LLA.pic.twitter.com/Kh8cI6JTi7 — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) August 19, 2025

Más adelante la sesión trascurrió en otros ámbitos como exhortar al ministerio de Salud a efectuar

La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales La recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales

image Imagen de la polémica sesión en comisión (Foto: Juan Vargas NA)

El despacho incluye

A los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023 A los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023

Dispone además que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, además de que podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

image La expresiva legisladora cordobesa de LLA-PRO en sus intervenciones (foto: Pagina 12)

Qué pasó con Álvarez Rivero en julio 2025

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, aliada del oficialismo, protagonizó un ridículo momento cuando intentó dar por finalizada una reunión de la Comisión de Trabajo para impedir que se traten los proyectos de moratoria previsional y aumento excepcional para los haberes jubilatorios.

En una actitud que sorprendió incluso a senadores de su partido, dijo que daba por levantada la comisión, tomó sus papeles y emprendió su retirada de la sala. Segundos después, sin embargo, tuvo que volver a su asiento, al notar que sus palabras solo habían generado rechazo y que la reunión iba a continuar en su ausencia.

Todo ocurrió en julio de este año luego de que el senador del Frente de Todos Mariano Recalde pidiera incorporar al temario de la Comisión de Trabajo, que había sido convocada para elegir autoridades y fijar los días y horarios de reunión, los proyectos de ley de recomposición de las jubilaciones y de prórroga de la moratoria previsional

Álvarez Rivero, presidenta de la comisión, no quiso someter a votación el pedido de Recalde e intentó levantar la sesión.

"Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Se acabó", anunció.

Recalde, rápido en su reacción, tomó la palabra y comunicó:

"Habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración la moción efectuada a mano alzada".

Al ver que sus palabras no tenían el efecto esperado, Álvarez Rivero volvió sobre sus pasos e increpó a Recalde:

"¿Qué hace?", le preguntó, a lo que el senador kirchnerista, vicepresidente de la comisión, respondió:

"Asumo las obligaciones que usted no asume. Eso hago, cumplo con mi deber. Asumo la presidencia cuando usted se va, como corresponde".

Sin muchas más opciones, Álvarez Rivero se sentó de nuevo en su asiento y siguió presidiendo la comisión.

