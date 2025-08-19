El plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó el martes (19/08) de manera favorable el proyecto que declara a la emergencia en el área de pediatría, como lo anticipáramos más temprano en urgente24.
Dictámen sobre el Garraham y nefastas afirmaciones de legisladora cordobesa
En pleno debate la legisladora Carmen Álvarez Rivero (LLA- Pro) enfatizó "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados".
En ese contexto, la iniciativa quedó habilitada para ser discutida en el recinto de la Cámara alta y todo indica que sería la próxima semana, aunque el kirchnerismo pujaba para que fuera el jueves próximo, durante la jornada no se vieron adhesiones en otros bloques.
El dictamen, que recibió apoyos del kirchnerismo, la UCR, PRO y otros partidos provinciales, fija que las autoridades deberán garantizar el
Más adelante la sesión trascurrió en otros ámbitos como exhortar al ministerio de Salud a efectuar
El despacho incluye
Dispone además que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, además de que podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.
Qué pasó con Álvarez Rivero en julio 2025
La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, aliada del oficialismo, protagonizó un ridículo momento cuando intentó dar por finalizada una reunión de la Comisión de Trabajo para impedir que se traten los proyectos de moratoria previsional y aumento excepcional para los haberes jubilatorios.
En una actitud que sorprendió incluso a senadores de su partido, dijo que daba por levantada la comisión, tomó sus papeles y emprendió su retirada de la sala. Segundos después, sin embargo, tuvo que volver a su asiento, al notar que sus palabras solo habían generado rechazo y que la reunión iba a continuar en su ausencia.
Todo ocurrió en julio de este año luego de que el senador del Frente de Todos Mariano Recalde pidiera incorporar al temario de la Comisión de Trabajo, que había sido convocada para elegir autoridades y fijar los días y horarios de reunión, los proyectos de ley de recomposición de las jubilaciones y de prórroga de la moratoria previsional
Álvarez Rivero, presidenta de la comisión, no quiso someter a votación el pedido de Recalde e intentó levantar la sesión.
"Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Se acabó", anunció.
Recalde, rápido en su reacción, tomó la palabra y comunicó:
"Habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración la moción efectuada a mano alzada".
Al ver que sus palabras no tenían el efecto esperado, Álvarez Rivero volvió sobre sus pasos e increpó a Recalde:
"¿Qué hace?", le preguntó, a lo que el senador kirchnerista, vicepresidente de la comisión, respondió:
"Asumo las obligaciones que usted no asume. Eso hago, cumplo con mi deber. Asumo la presidencia cuando usted se va, como corresponde".
Sin muchas más opciones, Álvarez Rivero se sentó de nuevo en su asiento y siguió presidiendo la comisión.
