La UIA estalla contra los municipios: "Las fábricas no tienen rueditas"

image La UIA alerta por tasas e impuestos sobre la misma base imponible y dificultad de conseguir competitividad a través de la competencia fiscal de los municipios.

La distorsión de pagar tasas sobre una misma base imponible

El sector industrial remarcó que muchas tasas municipales están calculadas con la misma base imponible que los ingresos brutos provinciales, sumando un punto porcentual adicional que encarece de forma significativa la producción sin una contraprestación clara.

En este sentido, Matías Olivero Vila, presidente de la Fundación Lógica, que también participó en el seminario, dijo: “La Corte Suprema provincial perdió la oportunidad de fijar un criterio claro de que las tasas deben calcularse sobre los costos del servicio y no sobre los ingresos totales” y esto deja al sistema en un “límite difuso” a nivel legal.

Estos excesos tributarios afectan de manera directa la competitividad: se suma una carga fiscal adicional que no tiene justificación operativa —como recogida de residuos, limpieza o higiene— y termina transformándose en un verdadero impuesto encubierto.

Más allá del reclamo retórico, la UIA viene exigiendo una simplificación profunda del sistema tributario. Requieren la unificación de regímenes, agilización en la devolución de saldos a favor, reducción de la burocracia y alineación de tasas con servicios concretos prestados.

El contexto macroeconómico parece acompañar esta demanda. El ministro de Economía, Luis Caputo, envió hace poco una nota a todas las provincias solicitando que insten a sus municipios a adecuar sus tasas a la legislación vigente. El objetivo es evitar aumentos descontrolados y variables arbitrarias entre jurisdicciones.

image Las tasas municipales están en el ojo de la tormenta.

En paralelo, desde la Secretaría de Industria y Comercio nacional se avanzó con una resolución para prohibir que municipios incluyan tasas adicionales en boletas de servicios públicos como luz o gas, salvo que exista una contraprestación explícita. Esta iniciativa fue respaldada por la Justicia, que rechazó los amparos presentados por diversos municipios bonaerenses. El fallo ordenó redefinir los mecanismos de cobro y separar las tasas de los servicios esenciales.

La combinación de la presión de la UIA, el impulso del Gobierno nacional y el respaldo judicial crea condiciones favorables para avanzar hacia un sistema impositivo más racional. El sector industrial, principal sostén de la recaudación formal, reclama que este peso no se acumule en medidas arbitrarias sino que se transforme en competitividad real.

Más noticias en Urgente24

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas

La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Déficit financiero, otra luz roja para Javier Milei en plena campaña