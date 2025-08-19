Enfurecido con SHEIN, Miguel Ángel Pichetto mete presión a la industria textil y los sindicatos

image

El debate también sumó la voz del diputado radical Martín Tetaz, quien buscó llevar la discusión hacia el plano laboral: “Una buena idea, estimado Miguel Ángel, sería darle más libertad al sector, para que de común acuerdo a nivel del convenio colectivo, las partes puedan encontrar modalidades alternativas de jornada laboral, que permitan aumentar la productividad y bajar costos. ¿Me acompaña?”.

Shein, números récord en Argentina

Las declaraciones políticas se dan en un contexto de fuerte expansión del consumo de ropa importada. Según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), con datos del INDEC y del Banco Central, los argentinos gastaron u$s1.572 millones entre enero y mayo de 2025 en plataformas como Shein, un salto del 136% interanual.

El estudio también reveló que los envíos puerta a puerta crecieron un 211% en el mismo período, mientras que solo en mayo la suba anual fue del 253%.

Por su parte, la Fundación ProTejer advirtió que, en el primer trimestre del año, las importaciones de ropa aumentaron un 86%, y que la indumentaria extranjera superó en un 67% a la producción nacional.

Con estos números sobre la mesa, la discusión en torno a la plataforma china promete seguir creciendo en la agenda política y económica. Pichetto busca instalar la necesidad de defender la industria textil local, mientras que desde el oficialismo libertario remarcan la importancia de abrir el mercado y flexibilizar el empleo como alternativa para mejorar la competitividad.

