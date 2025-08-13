Bebé inteligente "proveta" de Silicon Valley: En búsqueda del embrión genio

Es una gran trama de ciencia ficción: los ricos crean una supercasta genética que toma el poder y el resto somos proles Es una gran trama de ciencia ficción: los ricos crean una supercasta genética que toma el poder y el resto somos proles

Los bebés brillantes de Silicon Valley a imagen y semejanza de sus padres

Figuras del mundo empresarial y tecnológico, tales como Tsvi BensonTilsen, matemático y promotor del Berkeley Genomics Project, y Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, promueven una narrativa según la cual una generación más inteligente puede enfrentar las supuestas amenazas de la Inteligencia Artificial para la civilización humana, así como que sus herederos deben ser “brillantes” como ellos, claramente para continuar con su legado en Silicon Valley.

Por ello, los padres multimillonarios pagan hasta 50.000 dólares por nuevos servicios de análisis genético que incluyen la promesa de analizar el coeficiente intelectual de los embriones. Asimismo, muchos magnates tecnológicos están casándose o teniendo hijos con otras colegas brillantes para tener una descendencia con grandes capacidades intelectuales.

image Las startups Nucleus Genomics y Herasight han comenzado a ofrecer públicamente predicciones de CI basadas en pruebas genéticas para ayudar a las personas a seleccionar los embriones que utilizarán para la fertilización in vitro.

“Actualmente existe todo un ecosistema de personas, generalmente con un patrimonio neto altísimo, o personas racionalistas obsesionadas con la inteligencia, como en Berkeley, que realmente quieren saber los puntajes de CI para poder usarlos como uno de los criterios para seleccionar su embrión”, dijo Stephen Hsu, cofundador de Genomic Prediction, una de las primeras empresas en ofrecer pruebas genéticas de embriones.

En ese sentido, la "optimización genética" refleja las creencias más profundas de Silicon Valley. "Creo que tienen la percepción de que son inteligentes y exitosos, y que merecen estar donde están porque tienen 'buenos genes'", dijo Sasha Gusev, genetista estadístico de la Facultad de Medicina de Harvard. "Ahora tienen una herramienta que les permite creer que pueden hacer lo mismo con sus hijos, ¿verdad?", agrega.

