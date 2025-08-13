Desde hace una década se ha popularizado que padres multimillonarios escojan el color de pelo o de ojos de su futuro bebé a través del análisis genético preimplantacional o pruebas genéticas que se brindan en las clínicas de fertilidad. Pero ahora la medicina de la planificación familiar ha dado un paso más allá al implementar tecnologías avanzadas de selección de aquellos embriones con el potencial de tener un coeficiente intelectual (IQ) más elevado.
CONTRA LO NATURAL
Bebé inteligente "proveta" de Silicon Valley: En búsqueda del embrión genio
Silicon Valley y los bebés inteligentes: el auge de las tecnologías genéticas avanzadas para seleccionar embriones con una mayor probabilidad de tener un IQ elevado, está de moda entre multimillonarios.
Startups como Nucleus Genomics y Herasight ofrecen servicios vanguardistas de última generación que permiten predecir rasgos como el coeficiente intelectual mediante puntuaciones poligénicas, con precios que oscilan entre 6,000 y hasta 50,000 USD por ciclo, lo que se ha vuelto extremadamente popular entre multimillonarios que están dispuestos a desembolsar esas sumas para traer al mundo a un heredero genio.
“En Silicon Valley adoran el coeficiente intelectual”, afirma Kian Sadeghi, fundador de Nucleus Genomics. " Hablas con las familias tipos estadounidenses... no todos los padres dicen: 'Quiero que mi hijo sea, ya sabes, un erudito en Harvard'. No, 'quiero que mi hijo sea como LeBron James'", agrega.
Sin embargo, el creciente afán por tener al bebé más inteligente de todos (un fetiche parental) está generando un amplio debate en la sociedad, y los bioeticistas están sugiriendo que en las civilizaciones del futuro los multimillonarios podrían aprovechar esa inteligencia para someter o doblegar a la masa proletaria.
"¿Es justo? Esto preocupa a mucha gente", dijo Hank Greely, director del Centro de Derecho y Biociencias de la Universidad de Stanford.
Los bebés brillantes de Silicon Valley a imagen y semejanza de sus padres
Figuras del mundo empresarial y tecnológico, tales como Tsvi BensonTilsen, matemático y promotor del Berkeley Genomics Project, y Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, promueven una narrativa según la cual una generación más inteligente puede enfrentar las supuestas amenazas de la Inteligencia Artificial para la civilización humana, así como que sus herederos deben ser “brillantes” como ellos, claramente para continuar con su legado en Silicon Valley.
Por ello, los padres multimillonarios pagan hasta 50.000 dólares por nuevos servicios de análisis genético que incluyen la promesa de analizar el coeficiente intelectual de los embriones. Asimismo, muchos magnates tecnológicos están casándose o teniendo hijos con otras colegas brillantes para tener una descendencia con grandes capacidades intelectuales.
“Actualmente existe todo un ecosistema de personas, generalmente con un patrimonio neto altísimo, o personas racionalistas obsesionadas con la inteligencia, como en Berkeley, que realmente quieren saber los puntajes de CI para poder usarlos como uno de los criterios para seleccionar su embrión”, dijo Stephen Hsu, cofundador de Genomic Prediction, una de las primeras empresas en ofrecer pruebas genéticas de embriones.
En ese sentido, la "optimización genética" refleja las creencias más profundas de Silicon Valley. "Creo que tienen la percepción de que son inteligentes y exitosos, y que merecen estar donde están porque tienen 'buenos genes'", dijo Sasha Gusev, genetista estadístico de la Facultad de Medicina de Harvard. "Ahora tienen una herramienta que les permite creer que pueden hacer lo mismo con sus hijos, ¿verdad?", agrega.
Más contenido en Urgente24
Sínodo Cadavérico: Cuando el cádaver descompuesto de un papa fue sometido a juicio
El desastre de las drogas de venta libre: Heroína para la tos y pastillas de cocaína
Taxista Fantasma y El Ahorcado del Cementerio de Chacarita: Dónde deambulan espectros
Eduardo II, monarca "gay": cuando la realeza no salía del closet