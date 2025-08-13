urgente24
Andrea Bocelli debutará en el Teatro Colón con concierto histórico: Precios

Andrea Bocelli se presentará por primera vez en el escenario más emblemático de Buenos Aires, el Teatro Colón. Mirá el precio de las entradas.

13 de agosto de 2025 - 16:43
Andrea Bocelli, figura indiscutida de la música clásica y popular, llegará por primera vez al Teatro Colón para ofrecer un espectáculo íntimo junto a una orquesta en vivo. El evento, producido por DF Entertainment, promete ser uno de los hitos culturales del año en Argentina.

Con más de 30 años de carrera, Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos y supera las 16 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Ha recibido múltiples premios internacionales, entre ellos nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, un Globo de Oro, y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su versatilidad lo llevó a compartir escenario con figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande y Stevie Wonder. Ha cantado para presidentes, pontífices y en eventos de talla mundial como los Juegos Olímpicos y los premios Oscar.

Los tickets se venden exclusivamente a través de allaccess.com.ar desde el 12 de agosto, con cualquier medio de pago. Debido a la alta demanda, la disponibilidad será limitada.

Lista de precios (valor base + cargo por servicio)

  • Cazuela Centro: $520.000 + $78.000

  • Cazuela Lateral: $420.000 + $63.000

  • Cazuela de Pie: $190.000 + $28.500

  • Galería 1º Lateral: $365.000 + $54.750

  • Galería 2º Lateral: $150.000 + $22.500

  • Galería Centro: $385.000 + $57.750

  • Palco Alto Centro / Bajo Lateral: $755.000 + $113.250

  • Palco Balcón Centro: $800.000 + $120.000

  • Palco Cazuela: $450.000 + $67.500

  • Paraíso: $340.000 + $51.000

  • Paraíso de Pie: $190.000 + $28.500

  • Platea Balcón: $775.000 + $116.250

  • Platea Fila 1 a 14: $765.000 + $114.750

  • Platea Fila 15 a 22: $740.000 + $111.000

  • Tertulia 1º Lateral: $405.000 + $60.750

  • Tertulia Centro: $420.000 + $63.000

  • Tertulia de Pie: $190.000 + $28.500

  • Tertulia 2º Lateral: $170.000 + $25.500

La acústica inigualable del Teatro Colón sumada a la voz de Bocelli augura una velada inolvidable. Para los amantes de la música clásica y para quienes buscan vivir una experiencia artística única, esta cita se perfila como uno de los grandes acontecimientos del 2025 en Buenos Aires.

