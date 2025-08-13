Andrea Bocelli, figura indiscutida de la música clásica y popular, llegará por primera vez al Teatro Colón para ofrecer un espectáculo íntimo junto a una orquesta en vivo. El evento, producido por DF Entertainment, promete ser uno de los hitos culturales del año en Argentina.
UN GRANDE
Andrea Bocelli debutará en el Teatro Colón con concierto histórico: Precios
Andrea Bocelli se presentará por primera vez en el escenario más emblemático de Buenos Aires, el Teatro Colón. Mirá el precio de las entradas.
Con más de 30 años de carrera, Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos y supera las 16 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. Ha recibido múltiples premios internacionales, entre ellos nominaciones a los Grammy y Latin Grammy, un Globo de Oro, y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Su versatilidad lo llevó a compartir escenario con figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande y Stevie Wonder. Ha cantado para presidentes, pontífices y en eventos de talla mundial como los Juegos Olímpicos y los premios Oscar.
Los tickets se venden exclusivamente a través de allaccess.com.ar desde el 12 de agosto, con cualquier medio de pago. Debido a la alta demanda, la disponibilidad será limitada.
Lista de precios (valor base + cargo por servicio)
-
Cazuela Centro: $520.000 + $78.000
Cazuela Lateral: $420.000 + $63.000
Cazuela de Pie: $190.000 + $28.500
Galería 1º Lateral: $365.000 + $54.750
Galería 2º Lateral: $150.000 + $22.500
Galería Centro: $385.000 + $57.750
Palco Alto Centro / Bajo Lateral: $755.000 + $113.250
Palco Balcón Centro: $800.000 + $120.000
Palco Cazuela: $450.000 + $67.500
Paraíso: $340.000 + $51.000
Paraíso de Pie: $190.000 + $28.500
Platea Balcón: $775.000 + $116.250
Platea Fila 1 a 14: $765.000 + $114.750
Platea Fila 15 a 22: $740.000 + $111.000
Tertulia 1º Lateral: $405.000 + $60.750
Tertulia Centro: $420.000 + $63.000
Tertulia de Pie: $190.000 + $28.500
Tertulia 2º Lateral: $170.000 + $25.500
La acústica inigualable del Teatro Colón sumada a la voz de Bocelli augura una velada inolvidable. Para los amantes de la música clásica y para quienes buscan vivir una experiencia artística única, esta cita se perfila como uno de los grandes acontecimientos del 2025 en Buenos Aires.
Más contenido en Urgente24:
El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir
Finde en AMBA: Liquidan outlet y vuelven lugarcitos para merendar por $6.000
Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados
El outlet de Buenos Aires que es furor por sus zapatillas baratas (hay Adidas)
River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"