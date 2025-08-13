Mariano Martínez contó detalles del trastorno que padece: "La pasé muy mal"

Mariano Martínez recordó cuando el Hospital Garrahan le salvaron la pierna

Durante la entrevista, a su vez, Mariano Martínez recordó cuando de niño lo atropelló un colectivo.

El episodio lo dejó cerca de perder su pierna izquierda y explicó que lo enyesaron cuando en realidad el problema era interno: "Me había reventado por dentro".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1955456465608880377&partner=&hide_thread=false "En el Garrahan me salvaron la pierna"



Mariano Martínez contó la dura experiencia que vivió a los 9 años y que marcó el resto de su vida.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/QNDnaZsbOe — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 13, 2025



Con el correr de los días comenzó a sentir olor y fue por ese motivo que su madre obligó que le retiraran el yeso: "Se vio toda la pierna negra, dura".

Fue por ese motivo que posteriormente lo llevó al Hospital Garrahan y contó con emoción: "Una semana antes de que pierda la gamba, me la salvan". Asimismo, destacó que quien lo trató fue un médico cubano.

