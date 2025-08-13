En la noche del martes (12/08) Mariano Martínez estuvo como invitado en el programa Otro día perdido y en diálogo con Mario Pergolini contó que padece dislexia. Además, recordó cómo lo afectó durante su infancia y reafirmó su compromiso con el sistema educativo para que sea más integral.
A FLOR DE PIEL
Mariano Martínez contó detalles del trastorno que padece: "La pasé muy mal"
El actor Mariano Martínez estuvo como invitado en el ciclo Otro día perdido y se puso serio al recordar cómo el trastorno lo afectó durante su infancia.
"De chico la pasé muy mal", recordó el actor ante la atenta mirada del conductor y detalló: "Porque la dislexia es muy amplia y genera en los chicos sobre todo una frustración muy grande y eso después deriva en adicciones".
Asimismo, destacó el rol de la Fundación Disfam que en 2016 consiguió que "los colegios se tienen que aggiornar en la forma en que hay que enseñarles" a los disléxicos como por ejemplo tener más exámenes orales. Además, el reconocido artista contó que apartir de la lectura se puede detectar en lo más jóvenes si es que padecen del trastorno específico del aprendizaje.
Por otro lado, reveló que su hijo también lo tiene y por ese motivo inició un tratamiento de dos años. “Si tenés la duda con tu hijo, el tema de la lectura, que lee en un punto que ya debería leer más de corrido, lee más lento, hay que consultar”, aconsejó.
Mariano Martínez recordó cuando el Hospital Garrahan le salvaron la pierna
Durante la entrevista, a su vez, Mariano Martínez recordó cuando de niño lo atropelló un colectivo.
El episodio lo dejó cerca de perder su pierna izquierda y explicó que lo enyesaron cuando en realidad el problema era interno: "Me había reventado por dentro".
Con el correr de los días comenzó a sentir olor y fue por ese motivo que su madre obligó que le retiraran el yeso: "Se vio toda la pierna negra, dura".
Fue por ese motivo que posteriormente lo llevó al Hospital Garrahan y contó con emoción: "Una semana antes de que pierda la gamba, me la salvan". Asimismo, destacó que quien lo trató fue un médico cubano.
