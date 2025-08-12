En la tarde del lunes (11/08) Daniel Ambrosino volvió a la televisión en el programa A la tarde luego de ausentarse algunas semanas por cuestiones de salud. La conductora Karina Mazzocco fue quien le die el pie al preguntarle directamente: "¿Qué pasó Dani? ¿Qué pasó en este tiempo que desapareciste un poquito de los medios?".
CONSTERNADO
Daniel Ambrosino se quebró al hablar de su salud: "Vengo sufriendo"
El periodista Daniel Ambrosino estuvo alejado de los medios y tras su regreso a la televisión por la pantalla de América TV brindó detalles de lo que le pasó.
Fue en ese entonces que el panelista explicó: "Yo durante los últimos unos años vengo sufriendo de los divertículos. Los divertículos, para aquellos que no saben, es una enfermedad que se produce en los intestinos". Asimismo, comentó que la infección le produjo que se le hinchara la zona abdominal y que le impidiera ir al baño: "Corrés el riesgo de que pueda llegar a explotar".
"Yo en el mes de mayo tuve una internación, que fue una diverticulitus aguda y yo ya había tenido varias internaciones anteriormente", reveló el periodista quien además contó que su hermano a quien a raíz de la enfermedad tuvo que ser operado de urgencia. Es por ese motivo que tomó la decisión de programar la intervención quirúrgica que duró alrededor de cuatro horas.
Sobre el quirófano reconoció que le daba "pánico" pero que sabía que debía hacerlo. Finalmente el 30 de junio se internó y tuvo el alta una semana después aunque por una infección en la herida debió volver internarse y se sinceró: "Me agarró mucha angustia". "La verdad que la segunda internación fue la más angustiante", dijo consternado quien ya se encuentra mejor y pudo retomar sus compromisos laborales a través de la pantalla de América TV.
La emotiva publicación de Daniel Ambrosino tras recibir el alta
Cuando Daniel Ambrosino recibió el alta correspondiente luego de haber permanecido internado, decidió volcarse a las redes sociales.
El periodista usó su cuenta personal de Instagram para compartir algunas imágenes de la internación que acompañó con un extenso mensaje.
"Después de casi una semana de la cirugía por los diverticulos hoy me dieron el alta clínica. Falta recuperar aún la energía y completar el reposo pero ya en mi lugar", detalló.
Asimismo, también aprovechó para agradecerles a quienes lo acompañaron en el duro momento: "Mi familia que me acompañó en cada momento. Mis amigos quienes estuvieron atentos siempre. Mis compañeros pendiente de todo. Solo tengo que dar gracias a Dios de estar bien".
