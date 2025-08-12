Daniel Ambrosino se quebró al hablar de su salud: "Vengo sufriendo"

Embed - Daniel Ambrosino en Instagram: "Yendo no... volviendo @americatv" View this post on Instagram A post shared by Daniel Ambrosino (@danielambrosino)



La emotiva publicación de Daniel Ambrosino tras recibir el alta

Cuando Daniel Ambrosino recibió el alta correspondiente luego de haber permanecido internado, decidió volcarse a las redes sociales.

El periodista usó su cuenta personal de Instagram para compartir algunas imágenes de la internación que acompañó con un extenso mensaje.





"Después de casi una semana de la cirugía por los diverticulos hoy me dieron el alta clínica. Falta recuperar aún la energía y completar el reposo pero ya en mi lugar", detalló.

Asimismo, también aprovechó para agradecerles a quienes lo acompañaron en el duro momento: "Mi familia que me acompañó en cada momento. Mis amigos quienes estuvieron atentos siempre. Mis compañeros pendiente de todo. Solo tengo que dar gracias a Dios de estar bien".

