Cris Morena y Gustavo Yankelevich hablaron tras la muerte de su nieta

image La fortaleza de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras la nueva tragedia que golpeó sus vidas.

El abuelo, por su parte, expresó: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”. Gustavo también viajó inmediatamente cuando se enteró de la noticia para que su hijo transite este momento con la contención de la familia.

“Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, expresó el productor.

