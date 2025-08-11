A menos de un mes de la muerte de Mila, la pequeña de 7 años hija de Tomás Yankelevich, sus abuelos rompieron el silencio y se mostraron consternados. Cris Morena y Gustavo Yankelevich expresaron sus primeras palabras públicamente a través de las redes sociales.
"CON MUCHO DOLOR PERO..."
Cris Morena y Gustavo Yankelevich hablaron tras la muerte de su nieta
Cris Morena y Gustavo Yankelevich contaron cómo transitan este nuevo golpe familiar y cómo está su hijo Tomás, tras la muerte de Mila Yankelevich.
Una nueva tragedia volvió a marcar la vida de los productores. Primero, el fallecimiento de Romina a sus 36 años y 15 años después, la muerte de su nieta más pequeña por ahogamiento, tras un choque entre embarcaciones.
Valentín Giordano, uno de los hijos de Romina Yankelevich y Darío Giordano, es piloto de carreras, de Turismo Carretera 2000. Tras un posteo en Instagram sobre su última carrera, sus abuelos le dedicaron palabras e hicieron alusión al difícil momento que atraviesan.
La palabra de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: "Siempre juntos"
“Estamos con vos Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo, siempre juntos”, escribió la productora de Margarita. Cabe recordar que Cris Morena estaba comenzando el rodaje de la segunda temporada de Margarita cuando sucedió la tragedia.
Inmediatamente viajó a Miami para acompañar a su hijo Tomás y el resto de la familia quienes residen allí. Al igual que Gustavo Yankelevich.
El abuelo, por su parte, expresó: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”. Gustavo también viajó inmediatamente cuando se enteró de la noticia para que su hijo transite este momento con la contención de la familia.
“Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, expresó el productor.
