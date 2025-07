La autopsia de Mila Yankelevich contradijo a Jonatan Viale

Qué había dicho Jonatan Viale respecto del trágico accidente

Jonatan Viale había anticipado que tenía información en ¿La ves?, por TN, aunque aclaró que "no era oficial" sino producto de su investigación. "La información no es oficial, pero fuimos investigando con Bruno (Yacono) y podemos confirmar que Mila no murió por ahogo. Eso está claro. Es por el impacto del remolcador contra el velero", había afirmado el periodista en su programa.