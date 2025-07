Casa Blanca reconoce "la hambruna en Gaza" y ONG´s israelíes hablan de genocidio

La población de Gaza ha sido desplazada, bombardeada y hambrienta, completamente despojada de su humanidad y sus derechos La población de Gaza ha sido desplazada, bombardeada y hambrienta, completamente despojada de su humanidad y sus derechos

Médicos por los Derechos Humanos Israel también habló del daño al sistema de salud de Gaza, diciendo que "tales acciones de Israel han destruido la infraestructura de salud de Gaza de una manera calculada y sistemática".

Por eso que agencias de noticias, la ONU,27 países del mundo (incluso Francia, Reino Unido, Italia), y organismos de derechos humanos israelíes, claman por un alto al fuego en Gaza y denuncian ante el mundo el “trato inhumano” de la población civil gazatí, de los periodistas, del personal humanitario, que está bajo fuego en el enclave, sin poder salir por el cierre de los cruces fronterizos, bebiendo agua con barro y con sus estómagos crujiendo de hambre.

Reuters, AFP y BBC denunciaron esta semana que sus reporteros y camarógrafos están en riesgo de vida en Gaza por la desnutrición, en medio de la ofensiva israelí, el bloqueo humanitario y el cierre de pasos fronterizos: "Desde hace muchos meses, estos periodistas independientes han sido los ojos y los oídos del mundo sobre el terreno en Gaza...Ahora hacen frente a las mismas duras circunstancias que aquellos a los que cubren".

"Desde la fundación de AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un miembro de nuestro personal", advirtió la Sociedad de Periodistas de AFP (SDJ por sus siglas en francés).

image La población palestina, los médicos, el personal humanitario, periodistas (de BBC, Reuters y AFP) está sufriendo el hambre y los bombardeos en Gaza | GENTILEZA EL PAÍS

Trump se refiere a la "hambruna real" en Gaza: el mundo pide fin al terrorismo de Hamás y al genocidio de Netayahu

Los ojos del mundo están siendo testigos de la masacre sin freno en la Franja de Gaza, donde el gobierno de Benjamin Netanyahu libra un supuesto ajusticiamiento contra el terrorismo que atacó su país aquel 7/10/23, pero no dándose cuenta —o quizá sí— que Hamás en realidad se esconde en los túneles subterráneos mientras los palestinos de bien (como niños y mujeres) sufren el martirio a cielo abierto.

En este contexto en donde la comunidad internacional clama por un freno a los excesos de Israel, el presidente estadounidense Donald Trump critica al premier israelí Benjamin Netanyahu, quien ha dicho que no existe hambre en Gaza, y asegura que "no se puede fingir la hambruna real" que existe hoy en día en el enclave (debido a las devastadoras imágenes de las que son testigos el mundo), haciendo responsable a su gobierno por no permitir el flujo de la ayuda humanitaria.

Trump, incluso, aseguró que Washington establecerá en Gaza nuevos centros de distribución de alimentos para garantizar que la población civil palestina puede alimentarse en medio del bloqueo humanitaro impuesto por Israel.

“Vamos a establecer centros de alimentos, y lo haremos en colaboración con gente muy buena, y vamos a proporcionar fondos. Acabamos de recaudar billones de dólares, conseguimos mucho dinero, y vamos a invertir un poco en alimentos, y otras naciones se están uniendo a nosotros”, afirmó este lunes.

“Así que vamos a establecer centros de alimentos, donde la gente pueda entrar sin barreras, sin vallas”, dijo.

