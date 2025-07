"La deshonra de Israel se llama Gaza": The Economist

En el Reino Unido, donde hay un poderoso grupo Amigos de Israel, con enorme presencia en el Parlamento, The Economist-una publicación conservadora en la que los banqueros judíos Rothschild son accionistas junto a los italianos Agnelli, y otros- no lo dudó y estrelló su nota: "La continuación de la guerra en Gaza deshonra a Israel / Ya no tiene justificación militar". Esto sucedió el mismo día que Emmanuel Macron, Presidente de Francia, anunció un acuerdo con Arabia Saudita por el que en septiembre reconocerá a Palestina como un Estado independiente. La brutalidad de Israel en Gaza puede terminar en una durísima derrota política de Benjamin Netanyahu, 1er. ministro con pedido de captura de la Corte Penal Internacional, de La Haya (Países Bajos).