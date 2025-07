Aconcagua Energía suma 2 nuevos impagos

Petrolera Aconcagua Energía, una de las compañías emblemáticas del sector energético independiente, profundiza su delicada situación financiera con la confirmación de dos nuevos incumplimientos de pagos en sus Obligaciones Negociables (ON). El 24 de julio, la empresa comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no pagará los servicios correspondientes a las ON Clase II y Clase XII, en el marco de su proceso de reordenamiento financiero integral, que ya había sido anunciado el 17 de junio.