Día de apuestas: ¿Cuánto le cree el 'mercado' al FMI que rescata a Milei / Caputo?

Excepcionalidad del FMI para con la Argentina (¡otra más!): eso lo saben todos. El OK a Javier Milei / Luis Caputo no es genuino sino político. Unos dicen, entonces, que esto demuestra que USA no dejará caer a los neo libertarios, y es un dato poderoso. Pero otros recuerdan que la realidad es mala en particular respecto del dinero en caja para devolver un préstamo condicional. ¿Cuál será el veredicto del mercado? Faltan 93 días para las elecciones nacionales, en las que Milei dice que "La Libertad Arrasa" pero 44 días para los comicios en Provincia de Buenos Aires, donde la campaña ya ha comenzado, y la mayoría, afirman las encuestas, ya no cree que "La Libertad Arrasa". Entonces, las 'señales' son fundamentales para el humor social y las expectativas socioeconómicas, que definen si se vota y cómo se vota.