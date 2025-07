Florencia Peña reveló cómo se comunica con su difunto padre: "Me sana mucho"

Además, recordó qué le dijo antes de fallecer y cuál fue uno de los epidios que mayor conmoción le generó: "Se despidió de una manera muy hermosa y antes de irse me dijo: 'Yo te voy a cuidar siempre'. Y cuando apareció, esta persona me dice: 'Estoy viendo una persona con un sweater en los hombros, medio pelado'. Mi papá era medio pelado. Y me está diciendo que él te sigue cuidando".

La furia de Florencia Peña tras el fin del secreto de sumario

Hace algunos días terminó el secreto de sumario de la denuncia de Viviana Canosa sobre presunta trata de personas que incluyó a Florencia Peña.

Visiblemente molesta, la actriz opinó al respecto y dijo: "Ya sabíamos lo que iba a pasar pero lo retrasaron mucho al pedo".

Asimismo, luego cargó furiosa contra la Justicia al explicar por qué tardaron tanto en permitir acceder la documentación incriminatoria: "Les da verguenza abrirlo porque no había nada que investigar, porque no se entiendo nunca lo que hicieron".

A su vez también recalcó que las autoridades judiciales le dieron lugar a una acusación "sin ninguna prueba, sin ningún testigo y sin ninguna víctima". "Fue una operación entonces todo tuvo un tinte tan horrible que ahora viene nuestro momento", desafió.

-----------------------------

