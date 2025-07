Moria Casán cruzó a Pampita tras su separación y aseguró que la dejaron por "imbancable"

Por su parte, la diva habló en exclusiva con el programa Sálvese quien pueda y arremetió picante. Es que cuando Pepe Ochoa, quien actualmente reemplaza a Yanina Latorre por vacaciones, le dijo que "las malas lenguas" señalaban que el empresario la dejó por "infumable" e "imbancable", la entrevistada respondió: "No me cabe la menor duda que la dejaran por eso. Porque no sé si es infumable pero es como que tiene brotes. ¿Viste?".