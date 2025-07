La jugada de Mauro Icardi por la que Wanda Nara explotó de furia: "Sanguijuelas"

Wanda contraataca sin filtro: "Pago lo que vos no"

Wanda Nara, que no es de quedarse callada, salió con los tapones de punta en su cuenta de X (ex Twitter), donde tiene casi 3 millones de seguidores, y tiró: "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer, que letritas ni letritas". Y no se quedó ahí: agregó que ella no anda poniendo las iniciales en sus tacos altos, sino que se ocupa de lo que Icardi incumple desde hace 10 meses.