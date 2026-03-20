Las imágenes de Michael B. Jordan filmando su nueva película son tendencia en X

Lanzada a finales de los años 80 para celebrar el 40° aniversario de Ferrari, la F40 no es un modelo más: fue el último vehículo aprobado personalmente por Enzo Ferrari. Con un motor V8 biturbo y una filosofía totalmente enfocada en la velocidad y el rendimiento, se convirtió en un ícono inmediato del automovilismo.

Hoy, lejos de perder vigencia, es una joya de colección. Su valor en el mercado supera con facilidad los 2,5 millones de dólares y puede escalar por encima de los 3,5 millones, lo que refuerza el tono de lujo y exclusividad que busca transmitir la película.

En ese contexto, la elección del modelo no parece casual: la Ferrari F40 funciona como una extensión del personaje y del universo sofisticado que propone este nuevo reboot.

Embed - Speed Suspects News on Instagram: "SWIPE TO WATCH: Michael B. Jordan was spotted filming his upcoming remake of The Thomas Crown Affair in London, driving a Ferrari F40 during production. Jordan is directing and starring in the film, a reboot of the classic heist story centered on a billionaire mastermind. Originally introduced in 1987 to celebrate Ferrari’s 40th anniversary, the F40 was the last model approved by Enzo Ferrari himself, powered by a twin-turbo V8 and built with a race-focused philosophy, with current values ranging from $2.5M to over $3.5M. The film is slated for a March 5, 2027 release, with early footage already surfacing from set, swipe to watch the clip. #SpeedSuspects" View this post on Instagram

Un millonario, robos perfectos y una doble vida

El reboot de The Thomas Crown Affair retoma una historia que ya es un clásico del cine: la de un millonario sofisticado (interpretado en su versión más reciente por Pierce Brosnan) que, lejos de necesitar dinero, organiza robos por puro placer intelectual y adrenalina.

El personaje central es un empresario brillante, obsesionado con el control y el riesgo, que lleva una doble vida entre el lujo extremo y la planificación de golpes imposibles. Todo cambia cuando entra en escena una investigadora que busca desenmascararlo, generando un juego de tensión, atracción y estrategia constante.

La clave del film no está solo en los robos, sino en el duelo psicológico entre sus protagonistas, donde la inteligencia y la seducción pesan tanto como la acción. En esta nueva versión, con Michael B. Jordan también como director, se espera una actualización más moderna, con mayor carga visual, ritmo y una estética marcada por el lujo contemporáneo.

Con ese combo, el proyecto apunta a recuperar el espíritu original, pero adaptado a una nueva generación. Y, por lo visto en las primeras imágenes, no va a pasar desapercibido.

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