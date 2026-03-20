Michael B. Jordan no para: gana el Oscar 2026, la rompe en Sinners y, días después, ya se lo ve rodando su nueva película, cargada de glamour y coches icónicos en Londres. La pregunta cae sola: ¿de qué trata el film?
ARRIBA DE UNA FERRARI
Las imágenes de Michael B. Jordan filmando su nueva película son tendencia en X
Tras ganar el Oscar 2026, el actor acelera su próximo proyecto: ya circulan videos desde Londres que anticipan un reboot ambicioso y lleno de lujo.
El galardón al mejor actor en la fiesta más grande del cine le sentó perfecto a un intérprete que no deja de crecer en Hollywood. La saga Creed, la impactante Fruitvale Station, su paso por Black Panther y el reciente éxito de Sinners forman parte de un recorrido cada vez más sólido. Además, su consagración en los Oscar lo convirtió en el sexto actor afroamericano en ganar el premio a mejor actor, un dato que marca su lugar en la historia de la industria.
Ahora, las imágenes que circulan en redes lo muestran en pleno rodaje de su próximo gran proyecto: un reboot de The Thomas Crown Affair, el clásico thriller sobre un millonario que combina lujo, inteligencia y riesgo en una serie de robos perfectamente calculados.
Los videos, grabados en las calles de la capital inglesa, no solo anticipan el tono elegante del film, sino también una producción a gran escala. Entre persecuciones, estética premium y coches de colección, el proyecto empieza a tomar forma y ya genera ruido antes de su estreno.
Una Ferrari icónica que se roba la escena
Uno de los detalles que más impacto generó en los videos filtrados tiene que ver con el coche elegido para la escena. A Michael B. Jordan se lo ve subiendo a una Ferrari F40, una de las piezas más legendarias de la marca italiana.
Lanzada a finales de los años 80 para celebrar el 40° aniversario de Ferrari, la F40 no es un modelo más: fue el último vehículo aprobado personalmente por Enzo Ferrari. Con un motor V8 biturbo y una filosofía totalmente enfocada en la velocidad y el rendimiento, se convirtió en un ícono inmediato del automovilismo.
Hoy, lejos de perder vigencia, es una joya de colección. Su valor en el mercado supera con facilidad los 2,5 millones de dólares y puede escalar por encima de los 3,5 millones, lo que refuerza el tono de lujo y exclusividad que busca transmitir la película.
En ese contexto, la elección del modelo no parece casual: la Ferrari F40 funciona como una extensión del personaje y del universo sofisticado que propone este nuevo reboot.
Un millonario, robos perfectos y una doble vida
El reboot de The Thomas Crown Affair retoma una historia que ya es un clásico del cine: la de un millonario sofisticado (interpretado en su versión más reciente por Pierce Brosnan) que, lejos de necesitar dinero, organiza robos por puro placer intelectual y adrenalina.
El personaje central es un empresario brillante, obsesionado con el control y el riesgo, que lleva una doble vida entre el lujo extremo y la planificación de golpes imposibles. Todo cambia cuando entra en escena una investigadora que busca desenmascararlo, generando un juego de tensión, atracción y estrategia constante.
La clave del film no está solo en los robos, sino en el duelo psicológico entre sus protagonistas, donde la inteligencia y la seducción pesan tanto como la acción. En esta nueva versión, con Michael B. Jordan también como director, se espera una actualización más moderna, con mayor carga visual, ritmo y una estética marcada por el lujo contemporáneo.
Con ese combo, el proyecto apunta a recuperar el espíritu original, pero adaptado a una nueva generación. Y, por lo visto en las primeras imágenes, no va a pasar desapercibido.
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