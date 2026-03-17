Franco Colapinto comenzó con el pie derecho una nueva temporada de Fórmula 1. Si bien en la primera carrera recibió una sanción por culpa de su equipo, en el GP de China se recompuso y pudo sumar un punto para Alpine. Tras esto, el piloto argentino recibió un particular mensaje.
FÓRMULA 1
Franco Colapinto recibió un inesperado mensaje que sacudió a Alpine
Franco Colapinto, actual piloto de Alpine en la Fórmula 1, recibió un mensaje que lo sorprendió muchísimo tras el GP de China.
El inicio de temporada de Alpine, con Colapinto y Gasly como pilotos, está siendo muy fructífera y sumamente distinta a 2025. Los cambios realizados en los monoplazas hicieron que la escudería pueda sumar en ambas carreras y el argentino siente que este es el camino a seguir.
El particular mensaje que recibió Franco Colapinto
Luego de una muy buena carrera en China, donde sumó un punto, Colapinto recibió muchísimos mensajes positivos y de felicitaciones. Uno de ellos llamó poderosamente la atención ya que se trata de su antigua escudería, Williams.
El primer acercamiento de Colapinto a la Fórmula 1 fue en Williams y allí demostró muchísimas cualidades, además de sumar un punto en una carrera particular. Tras esto el argentino siguió su camino en Alpine, donde ahora está mucho más instalado y con mayores comodidades.
El piloto argentino realizó una publicación en su cuenta de Instagram tras el GP de China y desde Williams no dudaron el enviarle un mensaje de apoyo. "Orgullosos de vos, Franco", fue el mensaje (originalmente en inglés) que el equipo británico le hizo al pilarense.
El comentario de Williams recibió miles de likes y respuestas, ya que sin duda es la escudería que forjó a Colapinto y también lo arrimó a la Fórmula 1 cuando apenas estaba comenzando. Un gesto que llamó muchísimo la atención y que deja a Alpine bastante sacudido.
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