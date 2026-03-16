Franco Colapinto corrió en el GP de China y tuvo una muy buena carrera tras el inicio en Australia. El mismo terminó décimo y a pesar de esto, el argentino lanzó un mensaje que dejó a todos sorprendidos en Alpine. ¿Qué dijo?
FÓRMULA 1
Franco Colapinto lanzó el mensaje que sacudió a todos en Alpine: "Bronca"
Franco Colapinto terminó décimo en el GP de China y tras la carrera lanzó un mensaje que dejó a todos impactados.
Colapinto tuvo una muy buena carrera en China y sin duda dejó la vara muy alta para las próximas competiciones de Fórmula 1. A pesar de haber quedado décimo y lucirse en varios momentos, el argentino se mostró bastante molesto.
Franco Colapinto y su bronca tras el GP de China
Colapinto lanzó una serie de frases que dejan en claro que está queriendo ir por más carrera tras carrera. Las ganas de superarse están intactas y por esa razón no cree haber hecho su mejor esfuerzo en China.
“Fue bueno haber sumado, pero triste por conseguirlo de suerte porque se quedo Max (Verstappen) sino no sumaba. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graining, tenía muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía muchos puntos de carga", soltó el piloto.
“Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón, sino porque arrancamos con una estrategia distinta, tuve una largada buena, pasé a muchos y, por un auto que se queda parado (Lance Stroll), ponen un Safety Car que no tiene sentido. En Melbourne pusieron un Virtual Safety Car por un auto prendiéndose fuego y acá por cualquier cosa ponen un auto de seguridad", indicó el argentino.
El argentino dejó clara su postura: “Eso es lo que más bronca me da. Cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Sentí que hice de las mejores carreras, buscando todas las vueltas, ganando con una goma más dura y avanzando un montón para que después se vaya todo. Pero es lo que hay, hay que seguir trabajando para mejorar".
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