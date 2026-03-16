Franco Colapinto lanzó el mensaje que sacudió a todos en Alpine: "Bronca"

El argentino dejó clara su postura: “Eso es lo que más bronca me da. Cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Sentí que hice de las mejores carreras, buscando todas las vueltas, ganando con una goma más dura y avanzando un montón para que después se vaya todo. Pero es lo que hay, hay que seguir trabajando para mejorar".

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