Otra vez: Flybondi recibió una multa millonaria y peligran vuelos

La compañía no se quedó de brazos cruzados y sostuvo que aún no fueron notificados de manera formal y que apelarán a la sanción cuando eso ocurra. De todas maneras, los pasajeros que pierden sus vuelos o no tienen respuestas denunciaron a la aerolínea y saben muy bien que sus servicios no están a la altura.

La consultora Adventus realizó un ranking de puntualidad entre el 1 de enero y el 28 de febrero y Flybondi quedó en el último lugar con 57,40%. Números que lo dicen todo y ponen a la aerolínea muy por debajo de JetSmart (78,01%) y Aerolíneas Argentinas (89,42%).

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