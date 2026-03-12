Mercado Libre te paga por recomendar productos: Cómo hacer

Si alguien ingresa a la tienda desde ese enlace y realiza una compra, el afiliado recibe una comisión. El porcentaje puede llegar hasta el 15%, aunque varía según el rubro del producto vendido.

Lo interesante es que no hace falta ser influencer ni tener una gran audiencia para participar. La empresa confirmó que el programa está abierto a cualquier persona mayor de edad que tenga una cuenta activa en la plataforma.

¿Mercado Libre permite ganar dinero aunque no seas influencer?

Uno de los aspectos más llamativos del programa es que no está limitado a creadores con miles de seguidores.

Desde la empresa aseguran que el objetivo es democratizar el acceso a la economía de creadores. En otras palabras, cualquiera que recomiende productos en su entorno digital puede generar ingresos.

Esto incluye desde microcreadores hasta usuarios comunes que comparten ofertas en grupos de WhatsApp, canales de Telegram o cuentas personales de redes sociales.

Las comisiones se depositan directamente en Mercado Pago, la billetera digital de la compañía.

Además, el sistema contempla incluso si el comprador entra por un enlace y termina adquiriendo otro producto diferente dentro del marketplace, la operación igual puede generar una comisión para el afiliado.

mercado libre, afiliados

¿Mercado Libre cuánto paga por cada venta generada?

El monto de la comisión depende de la categoría del producto.

En rubros como electrónica, donde los valores de los artículos suelen ser más altos, el porcentaje de retribución es menor. En cambio, en categorías como moda, belleza o consumo masivo, las comisiones pueden ser más elevadas.

Desde la compañía explicaron que el objetivo es equilibrar los márgenes de cada industria para que el sistema sea sostenible tanto para vendedores como para afiliados.

No existe un límite máximo de ingresos. Esto significa que una persona puede generar tantas comisiones como ventas logre concretar a través de sus enlaces.

En otros mercados de América Latina donde el programa ya está consolidado, algunos usuarios incluso lograron transformar esta actividad en su principal fuente de ingresos.

Según datos citados por la empresa, el 79% de los consumidores confía más en la recomendación de un creador o conocido que en la publicidad tradicional.

Por eso, Mercado Libre busca aprovechar ese cambio cultural y convertir a los propios usuarios en promotores del marketplace.

Más noticias en Urgente24

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido