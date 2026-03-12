YouTube se ha coronado como la empresa de medios más grande de todo el mundo, según nuevo estudio. Y es que, no sólo ya gana más dinero que Disney, convirtiéndose en el líder del entretenimiento, sino también mucho más que si juntáramos a Disney, NBCUniversal, Paramount y Warner Bros.
Nueva corona para YouTube: La impresionante cifra con la que derrocó a gigantes de Hollywood
YouTube ha obtenido una nueva corona, incluso sumando a Disney, NBCUniversal, Paramount y Warner Bros.
Nueva corona para YouTube
Un nuevo estudio de MoffettNathanson afirma que "YouTube ahora es la empresa de medios más grande del mundo".
De acuerdo con informes de medios, la influyente firma de investigación financiera informó que YouTube generó más ingresos por publicidad en 2025 que Disney, NBCUniversal, Paramount y Warner Bros, no por separados, sino, incluso, juntos.
En 2025, la plataforma de videos propiedad de Alphabet superó los ingresos obtenidos por sus contrincantes de Hollywood en el mismo periodo.
The Hollywood Reporter, detalla que, YouTube registró más de 60 mil millones de dólares en ingresos en 2025, tal como informó Alphabet.
Ahora, MoffettNathanson concluye que, "los 62 mil millones de dólares estimados para YouTube en 2025, le permitirán superar el negocio de medios de The Walt Disney Co., que generó 60.9 mil millones de dólares el año pasado (excluyendo la lucrativa división de experiencias de Disney)", indica The Hollywood Reporter.
En cuanto a ingresos publicitarios por anuncios insertados en los videos, informes de medios recogen que, de acuerdo con el informe, el año pasado, YouTube generó 40.400 millones de dólares, superando los 37.800 millones de dólares de rivales más cercanos de Hollywood.
De todas maneras, Business Insider señala que, los ingresos publicitarios de YouTube están muy por debajo de gigantes tecnológicos como, por ejemplo, Meta, con unos 196.200 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025.
¿Hasta dónde podrá llegar?
Todo apunta a que el futuro podría seguir siendo prometedor para YouTube, sobre todo, en un momento en que muchas empresas de medios parecen estancadas ante nuevos desafíos por la IA y cambios en las audiencias.
Para los analistas de MoffettNathanson, YouTube debería poder seguir creciendo en el futuro próximo.
“En los próximos años, a diferencia de casi cualquier otro activo que cubrimos, creemos firmemente que YouTube será un importante beneficiario tanto de los vientos favorables estructurales como de los vientos en contra que enfrentan las empresas de tecnología y medios”, escribe el analista Michael Nathanson, apunta The Hollywood Reporter.
En ese sentido, algunos creen que puede que no haya empresa que esté tan claramente cerca de lograr una exitosa combinación entre medios y tecnología.
