Nueva corona para YouTube: La impresionante cifra con la que derrocó a gigantes de Hollywood

Ahora, MoffettNathanson concluye que, "los 62 mil millones de dólares estimados para YouTube en 2025, le permitirán superar el negocio de medios de The Walt Disney Co., que generó 60.9 mil millones de dólares el año pasado (excluyendo la lucrativa división de experiencias de Disney)", indica The Hollywood Reporter.

En cuanto a ingresos publicitarios por anuncios insertados en los videos, informes de medios recogen que, de acuerdo con el informe, el año pasado, YouTube generó 40.400 millones de dólares, superando los 37.800 millones de dólares de rivales más cercanos de Hollywood.

De todas maneras, Business Insider señala que, los ingresos publicitarios de YouTube están muy por debajo de gigantes tecnológicos como, por ejemplo, Meta, con unos 196.200 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025.

¿Hasta dónde podrá llegar?

Todo apunta a que el futuro podría seguir siendo prometedor para YouTube, sobre todo, en un momento en que muchas empresas de medios parecen estancadas ante nuevos desafíos por la IA y cambios en las audiencias.

Para los analistas de MoffettNathanson, YouTube debería poder seguir creciendo en el futuro próximo.

“En los próximos años, a diferencia de casi cualquier otro activo que cubrimos, creemos firmemente que YouTube será un importante beneficiario tanto de los vientos favorables estructurales como de los vientos en contra que enfrentan las empresas de tecnología y medios”, escribe el analista Michael Nathanson, apunta The Hollywood Reporter.

En ese sentido, algunos creen que puede que no haya empresa que esté tan claramente cerca de lograr una exitosa combinación entre medios y tecnología.

