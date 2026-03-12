El nuevo cometa que emociona a científicos y que podría verse a plena luz del día

Según el sitio especializado Space, desde que fue descubierto, "el cometa ha aumentado su brillo unas 600 veces, alcanzando una magnitud de 11, lo suficientemente brillante como para ser fácilmente detectado por telescopios de aficionados con una apertura de 20 a 25 cm".

Mejor aún, "es probable que aumente su brillo en los próximos días y semanas a medida que se acerca a su encuentro extremo con el Sol el 4 de abril".

Podría ser visible a plena luz del día

Una de las razones por las que el cometa MAPS emociona a todos es porque se cree que podría ser visible en el cielo diurno.

Este objeto espacial pertenece a los cometas tipo Kreutz con acercamientos sumamente extremos al Sol. Si bien, algunos pasan desapercibidos, todo parece indicar que no será así con el cometa MAPS.

"El cometa crecerá en brillo y tamaño conforme se acerque a nuestra estrella. Así, el 1 de abril se encontrará a sólo 13º de distancia, pero podría verse perfectamente en plena luz del crepúsculo", escribe para The Conversation, Josep M. Trigo Rodríguez, Investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, Instituto de Ciencias del Espacio (ICE - CSIC)

"Según las estimaciones más optimistas, incluso si hubiéramos perdido la oportunidad de ver el cometa a finales de marzo durante el crepúsculo –y si no se hubiese desintegrado ya para entonces– en sus últimos días de existencia podría llegar a ser un objeto tan brillante como para ser visible en pleno día, al lado del Sol", explica.

Y agrega: "Las expectativas más favorables incluso sostienen que su cabeza podría ser algo menos brillante que el astro rey en el punto de su órbita más cercano a nuestra estrella (el llamado perihelio)".

Aunque promete ser un espectáculo, hay que recordar el peligro potencial de mirar fijamente al sol.

La esperanza de los científicos con el cometa MAPS

Ahora bien, eso no es lo único emocionante del cometa MAPS. Y es que, los científicos están esperanzados de que el cometa sobreviva tras su aproximación al Sol.

"Dado su comportamiento luminoso y que haya sido descubierto a gran distancia del Sol, MAPS podría ser lo suficientemente grande como para sobrevivir en su acercamiento al Sol", indica el experto.

De llegar a suceder, "aparecería en el cielo desplegando una enorme cola de polvo", agrega.

Sin duda, nos esperan días de mucha curiosidad para saber qué ocurrirá realmente con el cometa MAPS.

