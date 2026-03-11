Argentina ya tiene 26 millones de gamers y es uno de los mercados más importantes de la región

Dentro de este ecosistema, los dispositivos de alto rendimiento se volvieron un factor clave para los jugadores: el 64% de los gamers prioriza el rendimiento del periférico por sobre el precio, mientras que los mouse gaming concentran cerca del 28-29% del mercado global de accesorios, seguidos por teclados y headsets.

El caso de América Latina

En América Latina, la tendencia también se acelera. El mercado regional de headsets gamer, por ejemplo, podría duplicar su tamaño entre 2025 y 2030, pasando de US$ 203 millones a más de US$ 412 millones, impulsado por la expansión del esports y el crecimiento de comunidades competitivas.

Argentina: una comunidad gamer masiva

Argentina se posiciona como uno de los mercados gamer más relevantes de la región.

. 26 millones de gamers, lo que representa el 56% de la población

. 86% de los jugadores utiliza algún dispositivo electrónico para jugar

. El mercado argentino de videojuegos proyectó US$ 1.780 millones en ingresos en 2025, según Statista

. Se registró unos 16 millones de usuarios activos hacia fines del pasado año 2025

. La penetración del mercado podría alcanzar 33,6% en 2030

Este crecimiento también se refleja en el desarrollo del ecosistema competitivo, donde equipos, creadores de contenido, marcas tecnológicas y sponsors comienzan a consolidar un mercado cada vez más profesional.

Shinden y Royal Kludge: alianza para potenciar el gaming competitivo

En este contexto de expansión del gaming y el esports en la región, el equipo de esports Shinden, liderado por el artista Lit Killah y el streamer Spreen, anunció una nueva alianza estratégica con Royal Kludge, reconocida marca global de periféricos gamer que busca consolidar su posicionamiento en Latinoamérica, comenzando por Argentina.

El acuerdo marca un nuevo paso en la expansión de ambas organizaciones dentro del ecosistema competitivo regional.

Las estadísticas de 2024 a 2026

Desde 2024, Shinden viene creciendo con fuerza en títulos como Counter-Strike 2, Valorant y Fortnite, logrando consolidarse en competencias de alto nivel. En estos dos años, la organización se consagró campeona en torneos como la AGS Cup (CS2), Ace Masters 2 (Valorant) y la FNCS (Fortnite), posicionándose como uno de los proyectos esports con mayor proyección en el país.

De cara a 2026, Royal Kludge se convierte en sponsor oficial del equipo. La marca, dedicada al desarrollo de equipamiento profesional específicamente diseñado para la competencia en esports, es reconocida por su búsqueda constante de adaptabilidad, innovación y rendimiento de nivel profesional, convirtiéndose en la elección de confianza de jugadores competitivos en todo el mundo.

El fuerte enfoque en el gaming competitivo

Con un fuerte enfoque en el gaming competitivo, Royal Kludge ofrece teclados mecánicos de alto rendimiento, mouse gaming de precisión y headsets inmersivos, incorporando tecnologías optimizadas para esports. Esta propuesta la posiciona como el socio ideal para acompañar la búsqueda de excelencia competitiva de Shinden en el máximo nivel.

“Estamos muy contentos con el acuerdo que firmamos con Royal Kludge. Es una marca que ofrece productos de excelente calidad a precios muy competitivos”, destacó Gonzalo García, CEO de Shinden.

Como parte de la alianza, los jugadores de Counter-Strike ya entrenan diariamente con teclados, mouses y auriculares Royal Kludge en la oficina del equipo, aportando además su experiencia profesional para optimizar los productos y adaptarlos a las exigencias del alto rendimiento.

“Estamos entrenando muchas horas por día y desde que empezamos a trabajar con Royal Kludge buscamos dar nuestro feedback para mejorar la experiencia a la hora de competir. Nos encontramos con un teclado muy completo y cómodo para la cantidad de horas que lo usamos”, explicó Lorenzo Rugo, coach del equipo de Counter-Strike.

El acuerdo también contempla el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos, entre ellos el lanzamiento de una línea de productos creada junto a Shinden, pensada para trasladar características del juego profesional a toda la comunidad gamer.

“Esta alianza nos va a permitir ofrecer periféricos by Shinden a nuestros fans. Queremos seguir haciendo crecer nuestra comunidad y fortalecer el vínculo con ellos”, agregó Gonzalo García.

El crecimiento del gaming, la consolidación del esports y el aumento en la demanda de dispositivos especializados muestran cómo el sector dejó de ser solo entretenimiento para transformarse en una industria que combina tecnología, contenidos, marcas y comunidades digitales.

En este escenario, la alianza entre Shinden y Royal Kludge refleja la madurez del ecosistema gamer en Argentina y Latinoamérica, donde equipos competitivos, creadores de contenido y marcas tecnológicas comienzan a construir un mercado cada vez más profesional, con fuerte potencial de crecimiento.

